國家地理攜手國聚建設 首辦減塑、友善地球、動物路跑

雜誌暨大石國際文化主辦的「Run for Wildlife 2022國家地理雜誌野生動物路跑」，今天(12月18日)在臺中市中央公園盛大舉辦，今年「Run for Wildlife國家地理雜誌野生動物路跑」由深耕台中的品牌建商—國聚建設全力支持，擔任活動獨家協辦單位。寒冬低溫下號召了近五千名跑友，以行動關注受微塑膠影響的陸域野生保育類動物。除了舉辦路跑，國家地理雜誌以多項教育文宣呼籲，微塑膠污染不只危害海洋生物，也正在傷害陸域動物，鼓勵民眾減少使用一次性塑膠製品，共同維護野生動物生命及其生存環境。

近5,000名跑者以行動關注受微塑膠影響的陸域野生保育類動物。圖／國家地理雜誌提供

國聚建設以良善的正向力量，構築出生活點滴，型塑出國聚生活家特有的菁英聚落生活型態。以永續經營的建築品牌為目標，在本業中穩健、用心經營。國聚建設長期關懷土地人文議題、肩負公益與社會企業責任；從友善建築、友善文化到友善活動，秉持「友善好宅」理念。國聚建設更帶領住戶，以行動支持環境生態友善等公益活動，帶頭積極修復人與土地之間的關係，超過千位國聚家人們響應此次野生動物路跑活動，落實友善環境、友善動物之活動本意。路跑補給站裡，為來自全國的跑友提供關東煮等暖冬熱食。此外，國聚建設更獨家提供限量國聚之鑄造型雞蛋糕，吸睛的造型與顆顆有獎的扭蛋遊戲，引起現場跑者湧入打卡。

紅遍全台打卡雞蛋糕之一的「紅玉滿赤心雞蛋糕」，提供跑者建築體、機器人、愛心等立體雞蛋糕，寒流來襲跑者盛讚吃上一口外酥內軟、造型療癒的雞蛋糕，瞬間補給且暖心。圖／王妙琴

國聚建設特別與「紅玉滿赤心雞蛋糕」開發一款建築體雞蛋糕（右），吸引跑者排隊領取，跑者拿到造型雞蛋糕會心一笑說：真有創意。圖／王妙琴

微塑膠對生態的影響廣泛。根據綠色和平基金會的調查，陸域野生動物中以黃喉貂的排遺微塑膠檢出率 100% 最為驚人。這次調查所採集的 112 個動物排遺樣本中，共驗出 604 個微塑膠。除了黃喉貂以外，臺灣黑熊、臺灣水鹿、石虎、金門歐亞水獺和櫻花鉤吻鮭也都受到微塑膠汙染威脅。參與活動的玉山國家公園管理處表示，已在園區裡逐步落實「國家公園減塑精進推動指引」，以不販售瓶裝水、不使用一次性器皿、不餵食動物、減少垃圾桶設置等措施，盼能協助民眾一起保護環境與野生動物。

綠色和平組織也出席路跑賽事，響應愛地球，吸引跑者合影。圖／王妙琴

本屆路跑共有10公里組、5公里組與5公里親子組，近五千名跑友自清晨6點起，在攝氏十餘度的低溫下，憑著保育動物炙熱的心，陸續集結開跑。路線繞行「臺中之肺」之稱、擁有多樣化適合生物棲息樹種的臺中市中央公園周邊道路及園區。臺中市政府運動局全力支持此項活動，攜手國際媒體邀請全國各地民眾集結臺中市參與路跑，共同推廣動物保育理念。