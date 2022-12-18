Sion耶誕”童”樂會 星苗康乃薾師生義賣助國內弱勢兒童

行政院主計總處2022年調查指出，台灣每戶可支配所得的差距倍數擴大至6.15倍，貧富差距創下10年來新高，持續通膨的物價成為經濟弱勢家庭的沉重負擔。星苗康乃薾教育體系關注弱勢家庭的需求，日前在校內發起募款義賣，17日捐出20萬元投入台灣世界展望會「國內特況家庭」方案，在歲末之際，希望能幫助突然遭遇特殊景況的家庭及孩子得到緊急經濟援助及關懷輔導，回歸穩定生活。新竹縣長楊文科與夫人也出席為捐贈儀式擔任見證人，並鼓勵社會企業與教育機構投入公益，在歲末年終響應愛心活動。

縣長楊文科與夫人出席星苗國際嬰幼兒園與康乃薾雙語中小學「Sion耶誕”童”樂會慈善園遊會」，感謝教育體系肩負教育使命，教導學生以善為本，捐助弱勢與偏鄉家庭學童不遺餘力。圖／業者提供

台灣世界展望會表示，近60年來致力於服務國內弱勢家庭兒童，根據今年調查，全台服務4萬5千名受助童中，有15%兒少面臨多重需求，食衣住行等基本生活開銷都難以支付，居家環境老舊，也缺乏參考書、書桌、檯燈等學習資源，甚至得半工半讀養活自己；一到寒暑假，更是有高達29%孩子三餐不固定或吃不具營養的食物當作正餐。

「星苗國際嬰幼兒園」與「康乃薾雙語中小學」，攜手「康乃薾國際實驗國高中」，共同舉辦「Sion耶誕”童”樂會慈善園遊會」，世界展望會感謝教育體系在歲末年終，響應愛心慈善活動。圖／業者提供

星苗康乃薾教育體系執行長劉雅文也表示，身為教育機構的星苗康乃薾教育體系長期關心在地弱勢孩童的需求，每年在聖誕節期間，都會邀請家長攜手合作，響應公益慈善。今年聖誕節Sion迎新送暖捐款送愛心活動除了捐款滿額即贈送校方製作的桌曆及存錢筒，也透過二手市集義賣，邀請學生把家裡還可用的物品、或是親手DIY手工小物捐贈義賣，甚至有班級規劃打地鼠、丟氣球等闖關活動遊戲，收入也全數捐出做公益。

我們身為教育體系機構，更了解教育對孩子的重要性。這次捐贈款項是由學校舉辦的愛心慈善募款活動，透過老師、學生和家長的參與支持，募集公益款項，希望能協助國內有需要的孩童及家庭，都可以獲得完善的教育與及時的經濟援助。

台灣世界展望會北區辦事處處長胡婉雯表示，今年持續受疫情與通貨膨脹衝擊，弱勢家庭生計更加嚴峻，但我們仍秉持「教育是脫離貧窮最好方法」的信念，每年於歲末年終舉辦「紅包傳愛」活動，號召全台民眾與企業發揮愛心，為弱勢家庭及孩童送出象徵希望的紅包，陪伴他們安心過年、有機會發展未來，民眾可選擇捐款入學、健康、平安及希望等4種紅包。

詳細資訊請至台灣世界展望會網站www.worldvision.org.tw，或與資源發展團隊北區辦公室聯繫，新竹愛心專線(03)562-8155分機121、122、106。