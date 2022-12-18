企業跨界合作 大雅盃STEAM機器人積木機關賽 展現台中學子科技力

2022年R4M機器人任務賽及GMJR積木創克盃活動今（18）日於台中市大華國中舉辦，該活動由大雅廚具公司主辦，攜手智高實業股份有限公司、閎緯科技有限公司，一同投入國中小科技教育人才培育。而今年更加入臺中市產業創新協會擴大辦理，加入2023世界機關王大賽裡的R4M機器人任務賽，藉由比賽落實STEAM教育，大力培育大雅、后里區學生未來成為科技領域人才。

臺中市政府近年來積極推展科技教育向下扎根，尋求資源提升學生程式邏輯與創意素養，積極結合民間企業跨界合作，在教育學子上有更多力量注入，臺中市教育局長楊振昇表示，學習程式語言可培養學生邏輯思維及解決問題的能力，有助於未來任何職業技能的發展，因應108課綱科技領域開始實施，教育局結合在地產業發展出相關特色課程，如機器人、3D列印、程式語言、物聯網裝置創作、機械手臂等，更能帶給學生更豐富的學習體驗。

除此之外，長年投入教育資源不遺餘力的大雅廚房廚具有限公司，自105年度起即與臺中市教育局長期合作推行STEAM教育，讓孩子們擁有多元學習的機會，並捐贈大雅區10所國中小、后里區8 所國中小每校十萬元行之有年，今年更加碼捐贈200萬元，及本屆R4M機器人任務賽和GMJR積木創客盃的活動設備，回饋在地學生學習。今年受捐贈學校包含大雅國小、三和國小、陽明國小、文雅國小、大明國小、上楓國小、汝鎏國小、六寶國小、月眉國小、育英國小、內埔國小、七星國小、泰安國小、后里國小、大雅國中、大華國中、后里國中、后綜高中、台中私立惠明盲校、臺中市立啟明學校等20所學校。

大雅廚具公司總經理暨台中市創新產業協會理事長楊素貞表示，學生透過接觸程式語言，熟悉後進而往AI人工智慧發展，加上參加機器人競賽，更能熟用程式語言、人工智慧如何應用在生活中，以及高科技產業是如何影響現代及未來人類生活的各個面向，希望透過R4M機器人任務賽及GMJR積木創客盃活動，讓參賽學子應用課堂中所學的科學概念、科技知識，透過積木、動手實作及運用程式編寫等方式發揮巧思及創意，提供學子一個創意揮灑的舞台。