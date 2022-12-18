中華液壓協會推薦蘇金樹下屆理事長

中華液壓發展協會，於18日在彰化全國麗園飯店，舉行第十二屆第七次理監事聯席會，會中理監事一致推薦通過，由第一副理事長蘇金樹(奇賓機械有限公司董事長)，接任下屆中華液壓發展協會理事長，帶領協會會務永續發展。

中華液壓發展協會理事長胡伯服表示，經過近三年來經營會務，不但會員增加，協會步上軌道，而且加速進行良性發展，及全體榮譽理事長、顧問及全體理監事、會員等支持下，協會資金由負債轉為正數150萬餘元，厚植協會會務正常運作，獲得滿堂與會的全體人員掌聲如雷。

胡伯服指出，今天還在疫情期間理監事聯席大會，理監事分佈全國各地仍然紛紛出席，可見全體理監事對協會的用心，值得大家肯定，對協會的日後發展也是正向的能量，大家為協會的發展共同努力。

第一副理事長蘇金樹表示，對於未來協會的辦公室，希望能續在中部地區，以方便協會大部份會員提供及時服務，不要搬來搬去，以免影響服務會員。當場獲得理事長胡伯服同意，也可考慮繼續在原址。另目前政府推動ESG淨零減碳輔導，協會的廠商可以考慮參加。

中華液壓氣動協常務監事黃健彰表示，理事長胡伯服就任近三年多來全力以赴，把協會的工作當作自己的事業一樣認真經營，協會蒸蒸日上，財務轉盈近150萬餘元，值得大家給予熱情鼓勵。而且會員的在大會的建言，理事長胡伯服從善如流，採納大家意見，增加會員參與大會的熱誠，及勇於表達對大會有利的議事。

榮譽理事長翁育睿指出，最近忙於個人事務，可是胡理事長力邀參與各項會會務， 感於胡理事長諴意及尊重，呼籲大家一起支持參與會議，使會務蒸蒸日上。

胡伯服指出，對於會務支持，特別感謝常務理事蕭文龍（富偉公司董事長）勇於出錢出力，為協會捐贈及廣告。