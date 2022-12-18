佳邦營造董事長呂長安 接任第14屆桃園市消防協會理事長

桃園市消防協會18日盛大舉行第13、14屆理事長交接典禮，桃園市長鄭文燦、消防局長謝呂泉、立委鄭運鵬、桃園市議會副議長李曉鐘及國際扶輪3502地區總監高志明、清大EMBA校友、台北市消防局、台北市消防協會理事長汪泓韶、桃園福崧扶輪社等均親自出席，鄭文燦並期許新任理事長、佳邦營造事業機構董事長呂長安上任後，帶領協會會務蒸蒸日上，成為打火弟兄最強後盾，打造優質防災城市。

清大EMBA校友團也到場祝賀同學呂長安當選第14屆桃園消防協會理事長。圖／江富滿

桃園市長鄭文燦在致詞時表示，新任理事長呂長安曾擔任福德扶輪社社長，並創立福崧扶輪社、擔任民營事業關係協進會理事長，國際扶輪3502地區第七分區助理總監及生命協會理事等，出錢出力極為熱心，獲得地方一致好評。

謝呂泉說，首先感謝卸任理事長呂學萬在任內積極參與消防事務不遺餘力，讓本局消防及義消同仁備感溫馨；新任理事長呂長安，長期參與消防事務，熱心公益不落人後，今由副理事長接任理事長，任重而道遠，更能駕輕就熟，協助消防同仁，讓市民享有更安心的生活品質保障。

卸任理事長、聯倉交通董事長呂學萬指出，新任理事長呂長安待人誠懇，個人經營營造及建設公司極有成就，平時熱心公益，並有著豐富的社團經驗，以他的才智跟能力來領導消防協會，未來的協會必定會有不同於以往的格局與風貌。

台北市消防協會理事長汪泓韶(圖左)與桃園市消防協會理事長呂長安(圖右)交換紀念品，慶賀雙方締盟12周年。圖／江富滿

新任理事長呂長安說，加入桃園市消防協會已長達十餘年，今日非常榮幸能接下理事長這個重擔，當選意味著責任的開始，是服務、更是使命，希望能成為所有消防弟兄最強而有力的後盾。

呂長安強調，未來，除了延續歷屆理事長的各項工作之外，將會深入與各分隊消防同仁聯繫，了解基層同仁及義消的需求，希望將有限的資源，發揮最大的功能，也期盼社會各界與政府機關，能夠更重視消防同仁的裝備更新、勤務訓練及救災的安全維護等，我們期許能成為所有消防弟兄最強的後盾，讓所有消防弟兄後顧無憂的執行救災救難任務。