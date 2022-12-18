111年桃園市好人好事代表「八德獎」頒獎

111年桃園市好人好事代表「八德獎」頒獎典禮於今(18)日假鉑宴婚宴會館舉行，今年度榮獲桃園市好人好事代表「八德獎」最高榮譽的9位得獎人是：劉權曜、林義男、張宇騏、張素琴、呂昆霖、邱顯庭、程麗豔、呂哲瑋、彭明鳳等， 理事長趙子良表示這9位得獎人長期在社會不同的領域扶弱濟貧、公益服務、貢獻教育，透過不同形式與管道，展現善行義舉，得獎人的善行義舉不但展現出對整個社會的高度關懷與溫度的傳遞，更成為社會的典範。

桃園市議會副議長李曉鐘親臨會場肯定所有得獎者並合照。

趙子良理事長頒獎時指出，本年度表揚的劉權曜長期捐資興學、贊助助學金及物資幫助清寒學生，愛心捐款、急難救助及捐資贊助各社福機構及弱勢家庭，行善足跡遍及全台，得獎者林義男長期為各社福機構提供愛心義剪服務，並參與各項慈善服務。張宇騏積極推動全台巡迴公益義廚活動，熱心公益。義勇消防總隊的張素琴亦長期捐贈善款、贊助弱勢，積極參與各團體公益活動。呂昆霖長期擔任育幼院的志工，贊助清寒學生助學金。大樹警友站站長邱顯庭長期捐資贊助學校，辦理愛心捐血活動。程麗豔長期幫助弱勢家庭孩童，愛心捐款及捐物資廣行公益。呂哲瑋先生主辦多次送愛心物資的活動，長期擔任桃園市志工。彭明鳳長期協助街頭大廚計劃，舉辦多次愛心義煮活動。

鄭文燦市長(右三)雖僅剩最後幾天任期，但仍排除其它行程親赴頒獎會場為協會理事長趙子良(右二)及所有得獎者勉勵，以彰顯善的能量。

趙理事長說這個獎項除了肯定得獎人長期以來的行善義舉之外，更要對9位得獎人的付出與奉獻，表達最崇高的敬意，此舉及時幫助了需要的人，更將溫暖與愛的行善力量，向社會傳播出去，希望能帶動善的循環，能引領更多志同道合的人一起來行善，期使「存好心、說好話、做好人」成為一個國民運動，趙理事長也特別期許所有的得獎人要做台灣最好的善的種子，幫助需要幫助的人，也影響身邊的人、受幫助的人，若大家都能成為善的種子，適時參與救助或伸出援手，都可能改變一個人的一生，期待未來更有3倍、5倍、10倍的人能共同加入行善行列。