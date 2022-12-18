2022年全國河川日【新店溪山水走讀】大會師

為響應聯合國世界河川日，經濟部水利署臺北水源特定區管理局於12月17日在新北市新店區碧潭東岸廣場，舉辦2022年全國河川日活動。 由水利署賴建信署長、臺北水源特定區管理局劉秀鳳局長、新北市政府水利局宋德仁局長、觀旅局楊宗珉局長以及參與今年度河川日串場活動「小粗坑土地公及電廠巡禮」等十三條走讀路線的參與民眾、參與網路響應河川點點名的團體單位，共同啟動2022年全國河川日【新店溪山水走讀】活動 ， 河川日活動現場更吸引1,500位民眾參加 。

面對氣候變遷新挑戰，打造韌性河川讓河川生命永續，今年河川日更以多場次的河川日串場系列活動，讓參與人員認識水環境生態、人文歷史等，加深人與河岸的連結。河川日每年皆會巡迴臺灣南北中央管河川流域辦理，今年由經濟部水利署臺北水源特定區管理局接棒，臺北水源特定區管理局主管大臺北地區600萬人的用水品質的水質水量保護區，區內三大主要水域為新店溪、北勢溪與南勢溪，境內山明水秀，風景秀麗，擁有珍貴的自然環境資源。

今年多場次串場系列活動，結合臺北水源特定區管理局內的景觀、生態與特色產業等，與新北市政府水利局、新北市政府觀光旅遊局、在地NGO團體共同合作，辦理多場次的走讀活動，號召民眾一同守護這一片清淨水源頭，向民眾宣導水源保護的重要性，認識保護區內的珍貴物種以及特色產業，建立對水資源、生態保育的覺察，也凝聚公私部門的共識與力量，投入永續水資源的行列，打造水源、生態、民生共存共榮的優質水環境。當天主場活動以豐富的互動攤位、好玩的闖關摸彩、小朋友最愛的泡泡DIY體驗以及太鼓表演、馬拉赫文化藝術團等來自大台北水源區的坪林、烏來精采的表演活動，希望透過河川日的舉行，鼓勵更多民眾走到河畔關心河川，並投入河川守護行動，讓「愛護河川」成為社會滾動的力量。