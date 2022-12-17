歐都納戶外山野勇氣館 移館同歡

歐都納戶外山野勇氣館，即將於2022年底與南投日月潭不捨告別。創立近五年期間，吸引萬人參觀，館內結合環境教育與戶外熱門的探索體驗活動，深受登山社團、學校團體與一般民眾的喜愛。於今日(12/17)舉辦「日月好山水．勇氣再相逢」移館同歡會，貴賓雲集，場面溫馨。

現場邀請魚池鄉公所劉啟帆鄉長、日月潭國家風景區管理處陳逸全主任、日月潭青年活動中心王瑞德主委、閱讀文教基金會陳一誠執行長、中華民國健行登山會黃一元理事長、中華民國山岳協會黃楩楠理事長及山界團體等眾多單位貴賓，近百位嘉賓不畏風雨齊聚，共同體驗山林滑降、垂降體驗、攀樹系統..等勇士山野體驗來與日月潭告別。

歐都納董事長程鯤(左)捐贈勇氣館計11萬元的禦寒物資給魚池鄉， 由劉啟帆鄉長(右)代表受贈。 圖/歐都納提供

此外現場並舉行捐贈儀式，將勇氣館內購置的55套四季床墊、被、枕，總計11萬元的禦寒物資，捐予魚池鄉，贈送予鄉內需要幫助的民眾，由劉啟帆鄉長代表受贈。透過感恩同樂會的方式，表達歐都納戶外山野勇氣館無盡的感謝，為勇氣館在南投畫下完美句點。

歐都納董事長程鯤現場致詞。圖/歐都納提供

歐都納董事長程鯤表示，很榮幸結合日月潭特色遊學中心，打造歐都納戶外山野勇氣館，以永續保存目的與資源共享為目標，設立了台灣首座結合生態教育循環經濟的全方位戶外展館，五年來透過豐富的山岳主題展館介紹，向民眾介紹台灣及海外高海拔攀登的發展史、人物、文獻與重要里程碑，並結合日月潭場域山明水秀的自然生態、人文以及地理資源，積極推廣山林教育、環境教育、探索課程，像是有活盆地環境教育體驗、螢火蟲生態體驗、向山環教當地環境教育體驗、山野探索、繩索探索、水上探索等精彩課程，並取得環境教育課程教案與設施場所認證，自2008年開幕至今，共累積超過200多個團體參加體驗課程，在教育部推廣的環境教育課程中更是廣受好評。

現場邀請活力四射的原住民表演，場面熱烈。圖/歐都納提供

下午時段也開放給在地學校、民眾免費體驗館內最受歡迎的攀岩、滑降以及攀樹體驗，並再次向大家展覽勇氣館內珍藏的戶外山野珍貴紀錄，在最後開放日這天，勇氣館與貴賓、師生及親子們度過充實精采的一天。

2023年1月歐都納戶外山野勇氣館，將移至歐都納彰化金馬店設置台灣登山紀錄展區，未來也將規劃於溪洲自建物流中心設置展館，以全新姿態重新與大家再次相見。