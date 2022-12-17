志光慈善會111年暖心助學240萬　舉辦嘉南區獎助學金頒獎

年年持續舉辦「莘莘向榮」獎助學金專案助學圓夢，累計獎助學金逾2500萬元

志光慈善會培育人才不遺餘力，年年持續舉辦「莘莘向榮」獎助學金專案助學圓夢，歷年來發放的獎助學金已超過新台幣2500萬元，今(111年)共有來自全國各大學院校200位優秀學子獲得殊榮，發放的獎助學金高達240萬元，日前舉辦嘉南區頒獎典禮，共51位學子齊聚一堂受獎，分享喜悅與幸福。

近年來，全國各大學院校與補習班都受到新冠疫情的衝擊，但「志光慈善會」仍堅持繼續發放獎助學金鼓勵同學積極向學，即是用行動來落實「嘉惠學子、急難救助、生活照護」的目標。

志光教育科技集團總裁林進榮(左五)親自頒發獎助學金。圖／志光教育科技集團提供

志光教育科技集團總裁林進榮一生投入教育事業工作，「志光公職」已然成為公務人員搖籃，事業有成之際，公益參與更是有目共睹。本著回饋社會之心，於93年成立「志光慈善會」，97年開始辦理「莘莘向榮」專案，歷年來累計頒發的獎助學金逾2500萬元：97年頒發110萬元、98年124萬、99年136萬、100年140萬、101年144萬、102年142萬、103年150萬、104年150萬，105年到110年每年頒發200萬元。今年(111年)，更加碼到240萬元，嘉惠逾百所大學院校與上千位莘莘學子。獲獎學子不乏成績優異、家境清寒者，慈善會希望藉由獎助學金，暫時紓緩學子的經濟壓力。

林進榮總裁也在頒獎典禮中，鼓勵今年(111年)大學院校獎助學金獲獎的各校優秀學生代表，期勉青年學子們努力追逐夢想的同時，莫忘「取之社會，回饋社會」，未來進入社會有良好的發展後，能夠多投入社會服務與社會公益，回饋給更多需要幫助的人。