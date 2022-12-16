教育部舉辦樂器送愛偏鄉無礙感恩記者會

樂器送愛，偏鄉無礙! 教育部16日下午2時在國立臺灣藝術教育館南海劇場舉辦一場111年度樂器銀行感恩記者會，邀請媒合成功的偏鄉學校學生共同演出，分享對於音樂的熱情，以及獲贈樂器後的學習成果。

教育部樂器銀行「樂器媒合維修交換系統資源庫」已營運7年，結合產官學界資源，集結各學校的閒置樂器和接受民間團體及產業界捐贈，進行樂器的媒合、維修與交換，並以扶持「偏鄉音樂教育」為主。7年來已經媒合超過 2,500件民眾捐贈樂器，幫助402所偏鄉學校獲得到樂器資源，今年更走遍臺澎金馬各大離島，於暑假在金門辦理音樂營隊，另分送鋼琴等樂器到蘭嶼、馬祖、澎湖，並在9月份推出全新的Podcast節目「聊偏聊偏」，邀請各地音樂老師暢談表演藝術在偏鄉推展的故事，希望讓更多喜愛音樂的人共同關心偏鄉音樂教育。

今年樂器銀行獲贈的樂器捐贈數量，截至11月底共收到591件，較去年成長近4成，並已媒合510件樂器，服務65間學校、舉辦20場講座暨樂器維修巡迴保健室、1場弦樂夏令營；為了讓「愛」傳遞更無遠弗屆，16日的記者會特別邀請新北市立雙溪高級中學及宜蘭縣立南澳高級中學參與演出，向熱心捐贈民眾表達感謝之意，展現學習成果。

樂器銀行助偏鄉學校（圖為雙溪、南澳高中）媒合樂器，發展音樂社團。圖／教育部提供



位於新北市山區的雙溪高中，學生大部分為隔代教養或新住民家庭，由於距離市區較遠，學生學習音樂專業課程諸多不便，葉俊士校長希望透過音樂教育能讓學生多方探索自己的興趣，甚至學得一技之長。雙溪高中弦樂團4年前成立，由李宜欣老師擔任指導，目前有18位。過去因為大提琴數量不足，弦樂團的編制因此受限，且必須輪流使用樂器而影響練習；今年透過樂器銀行媒合捐贈大提琴，終於可以一人擁有一把樂器，學生也更珍惜練習、比賽的機會。

家中有2個孩子都在雙溪高中弦樂團的家長表示，以往自己聘請老師教導小提琴課程費用頗鉅，對家庭經濟是一筆不小的壓力。很感謝雙溪高中支持音樂性社團發展，以及各界善心人士的支持，讓孩子們可以跳脫偏鄉限制，更有機會追尋自己的夢想。去年雙中弦樂團參加新北市學生音樂比賽獲得優等，並晉級全國學生音樂比賽決賽，榮獲甲等，今年亦進入競爭激烈的全國賽，期待雙溪高中弦樂團未來能夠持續發展，成為偏鄉學校音樂教育的最佳典範。

宜蘭南澳高中因位處偏鄉，除了音樂專業課程學習不易，家長對於學生課後時間也較無暇規劃，因此校長江子文更安排學生參與各種才藝社團。南澳高中甫成立的古典吉他音樂社團「i 惠班寶」於今年3月獲樂器銀行捐贈20把吉他、2個音箱、3支麥克風，指導老師林雅惠為了帶領15人的音樂社團，更是每週搭2小時火車到33公里遠的音樂教室，自掏腰包修習古典吉他，再回來傳授給學生，讓許多學生學習成效大幅躍進，並藉由吉他練習穩定情緒後，連帶學業成績也突飛猛進，不僅提升自信，同時也培養耐性及毅力。林雅惠老師也將在歲末年終帶著樂團進行快閃愛心公益活動，到財團法人宜蘭縣私立弘道仁愛之家表演，撫慰老人的心，讓學生充分體會「取之於社會，用之於社會」。

樂器銀行媒合南澳高中吉他20把，泰雅族學生發揮音樂天份在現場公開演奏。圖／教育部提供

樂器銀行推行的音樂教育在全臺偏鄉已逐漸開花結果，國內知名樂器廠商─海國樂器也拋磚引玉，在今年捐贈總價將近60萬元的樂器。除了民間廠商的支持，也希望全國各校及音樂愛好者能夠踴躍至「教育部樂器銀行─樂器媒合維修交換系統資源庫」媒合平臺（https://musicbank.moe.gov.tw/）登錄捐出閒置樂器及需求，和教育部一起幫助全臺偏鄉熱愛音樂的學子。

教育部樂器銀行