大地酒店發起「女力匯集 讓愛永續」　攜手PopChill拍拍圈義賣作公益

「永續下午茶」前100位營收 捐贈親愛愛樂實驗學校

溫馨聖誕前夕，大地酒店發起【女力匯集 讓愛永續】對人與環境的永續關懷行動！14日攜手時尚二手買賣平台「PopChill拍拍圈」於藏書閣大廳舉辦聖誕慈善活動，邀請各領域多位知名女性名人，共同響應循環時尚公益來義賣精品；以行動呼應聯合國SDGs永續指標，將永續精神融入餐飲推出「永續下午茶」，前100位下午茶營收與義賣將捐贈偏鄉親愛愛樂實驗學校孩童，在寒冬中讓愛溫暖人心。

大地酒店董事總經理陳惠慈表示，大地精神與初衷是女性溫暖與關懷，關懷人與環境，很榮幸與PopChill拍拍圈一起成為女力匯集的平台，一起做對環境友好的事，更感謝女性菁英願意分享，讓愛傳遞下去。2023年致力朝向永續目標前進，特別力邀台灣首位五星飯店行政女主廚樊秀玲擔綱客座且共同設計研發「大地自慢・永續下午茶」，呼應SDGs 12,13指標責任消費生產與氣候行動，期待親愛愛樂的音樂教育被持續看見與支持。此次活動前100位永續午茶全額收入將送暖至偏鄉，邀請民眾歡慶最有意義的聖誕節。

大地酒店喜歡西餐廳「永續下午茶」。圖／大地酒店提供

首創時尚電商跨界攜手五星酒店 線上線下接力作公益

PopChill拍拍圈董事長廖家欣強調成為時尚永續的平台理念外，感謝十餘位各行各業女力領袖與經理人，包括台灣好媳婦佩甄、陳喬恩、魏蔓、林吟蔚、江老師、果凍姐姐楊晨熙、黃若薇、王以甯INES、韓智恩、簡立喆、陳怡君、琁琁（張雅琁）等名人捐贈心愛的時尚單品義賣，預估總銷售額100萬元。

大地酒店另外準備百件義賣精品陳列在大地套房中展示，開放所有民眾預約參觀選購。除了14日及15日在大地公開展售外，上APP亦可線上獻出愛心，透過數位科技、網路社群，讓公益傳播出去。

大地套房展示陳列。圖／大地酒店提供

「大地自慢・永續下午茶」 愛地球且送暖偏鄉

因應地球暖化、氣候變遷危機，減碳甚至零碳生活，亟需落實到生活中。大地酒店邀請樊秀玲女主廚將旅居歐洲時所見的永續精神與職人烹調手法，融合入此次主題下午茶，全程選用當季、在地、低碳食材推出「大地自慢・永續下午茶」，雙人份每套2080元+10％，自12月24日至2023年1月20日止限定推出，每日限量5套，需3天前預訂。

響應推廣愛與永續理念，大地酒店董事長王雪梅表示將前100位永續下午茶收入，全額捐贈給偏鄉親愛愛樂的孩童，讓貴賓享受美饌亦可關愛偏鄉孩子。

喜歡西餐主廚簡玉銘(左)、客座主廚樊秀玲(中)、點心房副主廚李建嶔(右)合影。圖／大地酒店提供

茶點中的「菠菜洛神花」選用自產友善農作物，巧妙運用洛神花酸味入菜，與菠菜和肉桂粉產生令人驚嘆的爽口滋味；「香菇雞燜飯」及「米香栗子米布丁」均選用在地北投米，豐富多層次的口感，顛覆想像中傳統料理。

使用整顆北投在地柑橘，連皮打成果醬濃縮混入內餡「柑橘泡芙」，以及使用100％純磨黑芝麻與落花生做成「芝麻杏仁瓦片」、「焦糖堅果塔」，皆適合泡完溫泉後的溫補良品。最後由主廚特製桌邊正宗法式火焰可麗餅，淋上自製柑橘醬汁，以極食•極作•極暖呈現大地自慢的細膩堅持，為下午茶畫下完美的句點。

讓愛永續 給偏鄉孩童們渡過溫暖聖誕節

位於南投縣仁愛鄉親愛村的親愛愛樂，是由2006年王子建跟陳珮文夫妻上山教書，試圖以悠揚琴聲扭轉偏鄉部落孩童們的宿命，讓孩童能擺脫在課堂上以傳統學科考試跟分數，凝聚出強而有力的學習氛圍，傳送溫馨與愛的旋律回饋社會關懷。

北投大地酒店地址：台北市北投區奇岩路1號 、電話：(02)5551-8888 、

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