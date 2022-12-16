應急管理高峰會 兩岸學者聚銘傳

第七屆海峽兩岸應急管理高峰論壇由銘傳大學及海峽兩岸應急管理學會共同主辦，本（12）月初在銘傳大學台北校區B901及B902會議室召開。會議邀請海峽兩岸知名專家和與會代表，以實體和線上就相關領域的研究和最新進展進行學術交流。

當天以實體線上研討，銘傳大學李選士校長、李銓總校長和應急管理學會蔡俊章理事長共同主持開幕，隨即展開12場次50多篇論文發表。

第七屆海峽兩岸應急管理高峰論壇在銘傳大學台北校區舉行，海峽兩岸知名專家和與會代表齊聚一堂，進行學術交流。圖／海峽兩岸應急管理學會提供

李選士表示，今年參與單位更踴躍，且朝產官學跨域整合，論文展現學者與研究生努力研究成果，透過此論壇，架構兩岸學術研究交流平台，意義深遠。李銓指出，兩岸應急管理高峰論壇，深化兩岸學術單位及民間救災團體各項會議、災害防救事務交流、研討、聯繫等活動，積極促進兩岸警務、消防、災害防救、應急管理學術交流，提供未來兩岸學生間交換，發揮提升兩岸應急管理相關產學發展。

第七屆海峽兩岸應急管理高峰論壇，圓滿成功。圖／海峽兩岸應急管理學會提供

論壇圍繞海峽兩岸地區共同面對的智慧應急科技發展、重大災害事故防控、韌性城市建設及應急管理理論基礎等問題展開深入研討，主要議題：數智化科技研發及在應急管理中的應用（無人機、大資料、GPS、雲計算），氣候變化背景下極端事件防災減災研究，重特大事故災害風險管理及防控，新冠肺炎疫情防控策略與國際比較，突發事件應急管理的國際協作與跨境聯動，城市脆弱性評估及韌性城市建設，校園安全風險管理，雙碳目標與應急產業發展，國家/基層政府應急管理能力與應急管理體系現代化建設，應急預案動態管理與演練，社會動員與應急志願者運營管理，災後重建、社會網路與社區營造，保全安全理論與實務，社會治安（毒品、組織犯罪等）相關議題等。

論壇當天以實體線上研討，展開12場次50多篇論文發表。圖／海峽兩岸應急管理學會提供

銘傳應急管理中心主任張平吾說，海峽兩岸應急管理高峰論壇在兩岸專家、學者的關注及支持下，先後於臺灣警察專科學校、河南理工大學、中國科學院、雲南警官學院及銘傳大學舉辦過六屆高峰論壇，成為海峽兩岸及港澳地區應急管理領域最具影響力的學術會議。