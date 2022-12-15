南一中辦百年校慶感恩餐會 並啟動10年卓越計畫

文/葉圳轍

臺南一中創校正式邁入第101年，該校今(15日)晚在校內群英堂舉辦「百年校慶感恩餐會暨成果影片發表會」，席開50桌，傑出校友、師生、家長會集聚一堂，也共同為南一中下一階段的十年卓越計畫，揭開序幕。

南一中秉持五育均衡的全人教育精神，創校百年來培育近七萬名優秀的畢業校友，分布在產官政學研醫文化各界，為國家社會做出巨大貢獻，發展足跡遍及世界各地，在各領域發光發熱。

南一中校長廖財固在感恩餐會致詞時表示，雖然受疫情干擾，但在吳金平院長、校友總會吳榮彬董事長等眾多校友的支持，共募集超過4,000萬元經費，加上校友、師生、學生家長的齊心努力下，籌辦完成百年校慶活動，其中包括完成新建校史館、紅樓景觀園區、大榕樹景觀園區及校友文學家銅雕、百年校慶藝術牆、運動聖火臺及具紀念價值的百年校慶特刊等，為百年校慶畫下完美句點。

南一中辦百年校慶感恩餐會，傑出校友、師生、家長會集聚一堂。圖/葉圳轍

走過百年，邁入101年，象徵南一中有更遠大的目標；廖財固說，南一中將正式推動下一階段的10年卓越計畫，啟動爭取第一、保持第一、維持第一，讓南一中朝國際一流的高中邁進。

南一中校友前立法院院長王金平與會表示，特別要感謝吳榮彬理事長帶領的校友會團隊，出錢出力，讓百年校慶系列活動，在疫情下仍然順利舉辦，並圓滿成功。

王金平說，走過百年，南一中校運可說是愈來愈昌旺，不僅辦學績效卓著，學生成績優異，校友的成就也是有目共睹，近期成大、臺大新任校長遴選，分別由傑出校友沈孟儒及陳文章出任，他身為南一中校友，備感光榮。

南一中校友總會理事長吳榮彬在感恩餐會致詞時，以詼諧口吻表示，校友總會籌辦百年校慶期間，向與會的校友共募集4,300多萬元經費，不辦一場餐會感謝大家，真說不過去。

南一中校友總會募集超過4,000萬元，籌辦完成百年校慶系列活動；圖為南一中校長廖財固(左)頒感謝狀給校友總會理事長吳榮彬(右)，感謝他為百年校慶出錢出力。圖/葉圳轍

吳榮彬指出，校友總會下一階段將引進外部資源，協助啟動南一中十年卓越計畫，讓南一中朝「菁英的一中」、「全人的一中、「領袖的一中」、「永續的一中」及「國際的一中」目標發展。

吳榮彬說，該「十年卓越計畫」所需經費，校友總會已設立募款專戶，預計每年募款500萬、10年共5,000萬元，期集眾人之力，讓南一中榮耀永續、卓越永續。

據悉，該募款專戶，在南一中校友呼應下，第一年經費已籌足，其中包括前立法院長王金平、可成科技董事長洪水樹、義大醫院院長杜元坤、螺絲公會理事長蔡圖晉及恒耀集團董事長吳榮彬等各捐贈100萬元，顯現南一中一校友的團結與向心力。