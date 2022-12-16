Appier推AIRIS 新一代 AI 驅動顧客數據平台 活化 MarTech 應用

以最短的時間化數據為洞察、化洞察為行動、視覺化行銷活動的成效，是多數採用顧客數據平台（Customer Data Platform，CDP）服務的企業希望克服的痛點。對此，Appier Group Inc（TSE: 4180）今日宣布推出 AIRIS 新一代人工智慧（AI）顧客數據平台，運用先進的 AI 技術與機器學習模型，協助企業與行銷人員在最短時間內掌握即時洞察，發揮決策與行動力。

Appier 繼 10 月收購美國 SaaS 公司 Woopra 後推出新一代 AI 驅動顧客數據平台 AIRIS，整合 AIXON 的先進 AI 預測功能與 Woopra 的深度數據分析與直覺化介面，讓企業聰明地化數據為洞察、化洞察為行動、化行動為實際成效與報酬。 AIRIS 產品名取自 IRIS（虹膜），旨在強調其視覺化特徵，能幫助企業精準識別顧客，快速生成具有前瞻性的洞察。 AIRIS 的推出恰好彌補了企業最大化投資報酬所欠缺的洞察和預測能力，能更好地因應市場的挑戰。 Appier 在完成收購的兩個月後完成跨平台的整合，也突顯其作為領先 AI SaaS 公司的技術實力。 AIRIS 即日起在亞太地區市場販售，支援英文、日文、韓文和繁體中文四種語系。彈性的定價區間能滿足各種規模企業的需求。

Appier 共同創辦人暨執行長游直翰表示：「我們了解以最短的時間從數據獲取洞察是企業與行銷人員當前最大的痛點， Appier 結合 AI 技術與數位行銷專業所推出的新一代顧客數據平台正是回應此項痛點的最佳解方，能以無縫的數據整合平台，快速生成的可視化數據、自定義預測模型，深化企業的用戶經營並賦予顧客更好的互動體驗。」

AIRIS 能快速整合多方不同來源的數據，從顧客旅程中的每一個接觸點發現洞察。圖／Appier提供

企業最在意的結果通常是最複雜和難預測的，數據缺失與連結中斷是造成個人化成本增加的主因。有了 AIRIS 新一代顧客數據平台，企業不僅能快速整合多方數據，從顧客旅程中的每一個接觸點發現洞察，還能搭配 AI 智慧預測功能，策劃更智慧的行銷活動，放大商業價值。具體而言， AIRIS 能帶給企業或行銷人員五大好處：

升級第一方數據的價值，賦予數據講故事的能力

為因應第三方數據的多方限制，AIRIS 能將既有雲端資料庫、線上／線下銷售紀錄、用戶在 Web／App／Messenger 各式行銷渠道的行為、以及 50 多個外部系統的數據，無縫整合成以用戶為導向且詳盡的全方位 360° 輪廓視圖。數據將擁有講故事的能力，讓用戶的購買動機、行為偏好、決策傾向清晰地呈現出來，幫助企業根據數據的脈絡與 AI 推論，為用戶量身訂製更有效的、個人化的行銷策略。

拉回主控權，讓行銷人員擁有更高的自主性與靈活性

行銷人員需要強化的數據科學才能快速掌握行銷的策略與方向。 AIRIS 擁有一鍵定義用戶屬性、開箱即用功能、無代碼／低代碼介面等功能，讓行銷人員在顧客數據蒐集、細分受眾、工具的交互協作上擁有更高的自主性。行銷專業無須仰賴程式開發、人工數據分析即可快速取得關鍵資訊，進行判斷，策劃行動。這項優勢對近幾年飽受疫情波及的行銷人員來說更是關鍵，以對症下藥從根本上解決行銷難題，因應多變的市場挑戰。

可視化數據有如數據金礦的藏寶圖，能快速掌握數據洞察

透過用戶導向的視覺化分析模板， AIRIS 能即時展現每一個接觸點對用戶產生的影響，幫助行銷人員從時間軸、受眾群、轉換率、流失率分析用戶長期的行為模式，找出關聯性與洞察。例如瀏覽「每月註冊的用戶數及其持續的消費行為」，觀察「導入優惠碼刺激用戶註冊後的月營收變化」、分析「用戶在註冊後連續多個月的回訪、互動與消費行為表現」，透過每月經常性收入（Monthly Recurring Revenue）趨勢，分析不同行銷活動或互動機制帶動的效益，找出進一步優化績效的線索。

開展行銷活動前預覽或預測成效，優化投資報酬

AIRIS 採用 500 多個預測用戶屬性的即時標籤標記進站訪客，讓行銷人員能利用自動化機器學習（AutoML）模型快速客製化其溝通與預測模型，打造更能獲得顧客青睞的行銷活動、檢視行銷作為是否帶動銷售表現、以及顧客旅程中斷的原因；像是預測「一周內較有機會購買新品」、「流失機率較高」的受眾；進而精準地「向預測分數較高的顧客投放再行銷廣告」，利用「客製化商品推薦或投遞優惠券」提高行銷成效與報酬。

因應數據隱私規範，確保用戶資料安全無虞

消費者對於數據隱私的重視與各地政府在數據隱私權法規的規範，要求企業在用戶行使「被遺忘的權力」時能快速做到資料檢閱與刪除。採用 AIRIS 服務能讓企業輕鬆管理用戶的 cookie 同意聲明，在最大化數據運用的同時，亦可尊重用戶對於數據被用於後續分析與行銷運用的意願。此外， Appier 致力於保護客戶及其潛在顧客的數據，並對蒐集、使用和共享資料的方式保持透明，在滿足各種規模企業數據處理問題的同時，也極力確保用戶的資料安全無虞。 AIRIS 強大、可高度客製化的技術讓行銷例行事務變得簡單，輔以 Appier 擅長的 AI 預測與分析能力，彌補數據的不足，或是銜接行銷活動的斷點，讓行銷人員專注於核心任務，幫助企業貼近組織成長的目標，照顧到用戶的需求和體驗，真正做到賦能第一方數據，活化 MarTech 應用。