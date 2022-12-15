媽咪樂熱心公益 關注失智議題

媽咪樂健康科技股份有限公司參與好事聯播網港都電台「動員港都的愛」公益活動，連續18年不間斷。今年特與社團法人高雄市聰動成長協會合作，邀請大家關懷失智長輩，共創友善失智環境。

統計顯示，平均每三秒會有一個人失智，台灣近年來失智患者也增加了20%，但大部分對於失智症的了解並不多，失智症並非老化的正常現象，而是大腦的病變，除了醫療介入外，最好的方式還是家人的陪伴。

港都電台副董孫國祥表示，有鑑於人口高齡化，失智成為全球健康重要議題之一，各國極力倡議失智症照護防治，港都電台今年號召愛心企業和聽眾關注失智議題，希望大家對失智症有多一點認識和照顧，及早防治，對患者和家屬也多一些理解和幫助。

媽咪樂策略顧問蔡韻秋(前左三)熱心公益不落人後。圖/媽咪樂提供

媽咪樂在地深耕27年，專精於居家到府的定期清潔服務，在這個以人為元素組成的產業裡，對於「人」的議題更是特別關注。策略顧問蔡韻秋表示：「我們除了做好本業的努力外，身為企業的社會責任，更是媽咪樂會持續努力的一環！取之社會、用之社會，希望能盡一些棉薄之力，持續以正面的力量影響社會，形成善的循環。」

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