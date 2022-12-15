捐款頭汴國小高球社 大鑫開發建設 期望成引路人

2021年摘下台灣高球史上首面奧運銅牌的潘政琮，不只讓世界看見台灣，也讓許多人關注高爾夫球運動；在身為桿弟的母親支持下，從小由父親全力培養、嚴格訓練，當時家裡經濟不寬裕，只能去球場撿別人不要的球桿和球苦練、打好基礎，而後逐漸於國際舞台嶄露身手。這項高質量技術的運動，需投入大量資金與時間，及早紮根才能開花結果。

位於臺中市太平區的「頭汴國小」自104年度申請教育部推展高爾夫基層扎根計畫以來，受到鄰近學校的鴻禧太平高爾夫球場協助，成立「高爾夫球社團」，提供公益時段讓學生下場練習。即使近幾年疫情嚴峻，社團仍努力維持運作、參賽屢獲佳績。

雖陸續獲得教育局及各方贊助，但經費仍然不足。且由於「頭汴國小」家長多數務農，區內青壯人口多外出他鄉或都市工作，造成學區內弱勢家庭、低收及中低收入戶偏多，是資源較不充裕、經濟條件也較為弱勢的區塊。

「大鑫開發建設」董事長劉育明除了自己熱中揮桿，同時看到這些家庭的需求，為了協助高球基層教育永續發展，開拓孩子們的視野與未來、作育人才，希望能拋磚引玉，成為引路人，以企業名義捐款15萬元、台中西北扶輪社捐款5萬元，攜手響應贊助，讓「頭汴國小」高爾夫球社團專款專用，能有足夠經費繼續營運，鼓勵弱勢家庭的孩童勇於學習，奠定高球基礎教育，期望給孩子們一個不同的人生，也期盼為台灣高爾夫球界培育像潘政琮一樣的高爾夫選手。