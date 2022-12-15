臺南市菁英扶輪社授證八周年暨南晃集團尾牙

臺南市菁英扶輪社於2022年12月12日晚上假南晃交通器材工業股份有限公司廣場舉行第八周年授證典禮，臺南市長黃偉哲及民政局長姜淋煌、社會局長陳榮枝、經濟發展局長陳凱凌及同時也是菁英扶輪社社友之一的地政局長陳淑美等共同參與盛會。

當天蒞臨嘉賓還有陳亭妃立委、林俊憲立委、行政院雲嘉南聯合服務中心王開玹副執行長、經濟部工業區南部管理處林怡妏執行長、臺南市議會蔡筱薇議員、呂維胤議員、李中岑議員、李啟維議員、蔡麗青議員、邱莉莉議員服務處陳明才秘書、盧崑福議員服務處侯伯仁主任、臺南市議會汪啟瑞秘書長。以及國際扶輪3470地區總監周伯良、前總監蔡文斌、各分區助理總監、臺南西區、南區、安南、夢時代、網路、鳳凰、億載、樂活、成大、東北、臺南、善化、善化蘭心、嘉義彩虹，與遠從臺北來的南雅、動力扶輪社各社社長、秘書、社友、寶眷，還有中華民國工業區廠商聯合總會許正雲副總會長、各工協會會長、理事長、主委、各企業董事長、臺南市各警察局、消防局代表等近800位嘉賓雲集，晚會現場來自總統、副總統的賀電，更是眾所矚目的焦點，還有遠方的日本友社大阪城扶輪社長下出 一，也捎來祝福影片及賀電，齊賀歡祝美好的八周年授證慶典。

國際扶輪3470地區各友社全體祝賀鄭丞焜社長帶領的臺南市菁英扶輪社八周年誌慶。圖/郭文正

臺南市菁英扶輪社社長鄭丞焜致詞表示，扶輪今年度的主題是「想像扶輪」，臺南市菁英扶輪社以「菁英薈萃，力行扶輪」的概念發想，善盡異業結盟的優勢，發揮菁英影響力及想像力，實踐服務計畫，讓「想像」淬煉成真，臺南市菁英扶輪社集結各行各業菁英先進，歷經8年來的洗禮，如今已發光發熱、日漸茁壯，有幸接下本年度菁英社社長一職，從9月疫情趨緩後，該社參與了3470地區及成大醫學院合辦的肺癌X光篩檢活動，還有癌症病童中秋節關懷活動、10月份的總監公訪以及捐贈消防局弱勢族群住警器活動等，接下來還會持續補助與栽培三位成大醫學院博士生就學，未來也將規劃更多元豐富的服務計畫，攜手向前，薪火相傳。

當晚也是董事長鄭丞焜帶領的南晃集團年終尾牙，抽獎品項眾多，臺南市黃偉哲市長上臺致詞表示，對臺南市菁英扶輪社鄭丞焜社長高度肯定，也向南晃同仁及扶輪社同仁致敬及誌喜，祝福在新的一年度有新的發展與希望，兔年行大運，接續還有陳亭妃立委與林俊憲立委上台致詞，紛紛讚許臺南市菁英扶輪社社長鄭丞焜，同時也是安平產業園區廠商協進會理事長及工業區廠商聯合總會南部理事長聯誼會會長，年輕有為在事業打拚之餘，對公共事務更是熱心。

南晃集團董事長鄭丞焜重視美學教育、文化保存及人才培育。圖/郭文正

結合尾牙聯歡餐敍，南晃集團並邀請透過產學合作獨家贊助的崑山科技大學「時尚展演事業系」帶來精彩時尚展演秀，及國寶級竹編老師盧靖枝第二代傳人張永旺老師的精美竹編作品，呈現企業、學術、藝術結合且更具創意的文化生活內涵。