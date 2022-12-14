紅心字會信義老人服務中心在地耕耘25年

原子少年 提前陪老人過聖誕

化身紅心字會「長者健康公益大使」原子少年瑋弟、比熊-陳又禎、吉拿、鄺澤東、吳信翰、佳沁、筠婷等藝人， 12月13日出席紅心字會信義老人服務中心25週年慶，陪爺爺奶奶們一起大跳健康扭扭舞。理事長劉緒倫與眾藝人們，一大早就提前到會場跟長輩們學舞，讓長輩感動的說: 現在的年輕人願意早起陪老人家們一起跳舞，真的很難得，非常感心。

紅心字會理事長劉緒倫表示，信義老人服務中心，已經在地耕耘25年，提供長者文康休閒活動、獨居與失能個案服務、社區服務與志願服務，以及日間照顧服務等，以推展活躍老化、在地老化以及銀髮友善環境等。公益活動上，大夥一起跟爺爺奶奶們跳舞，完成了開場演出；比熊陳又禎，自嘲自己是舞痴，完全不會跳舞，都是靠著不斷反覆練習，才能完成每次的表演。原子少年的瑋弟說，「這是我第一次跟這麼多年長者一起跳舞，是很難忘的經驗。」

談到跟長輩相處的經驗，原子少年瑋弟表示，以前國中時參加社團，會去安養院幫忙照顧老人，幫忙搬尿布、表演唱歌給老人家們聽，還會在床頭旁跟他們聊天講故事。吉拿則說，有一次剛好看到行動緩慢的爺爺在過馬路，都已經紅燈了，才走到三分之二，他一個箭步上前站到外側擋車，然後邊幫忙爺爺推著賣花的車子，一邊舉手好讓行車看見有老者還在過馬路。健康公益大使個個有暖心的日常點滴，只是不為人知，希望藉由分享激盪更多的善的循環。