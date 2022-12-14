脊髓損傷基金會號召兩大聯盟 呼籲重視身障者路權

脊髓損傷社會福利基金會12月10日於台北市政府舉辦「挺勇敢 – 一公里的希望」公益齊走活動，現場邀請熱播中的運動綜藝節目黃隊隊長壯壯、藍隊隊長林家佑、知名輪椅Youtuber「椅人」共同以「愛心隊長」身分出席，帶領大家體驗傷友倚靠輪椅的行走日常，期盼藉由本次齊走活動，提升大眾對於脊髓損傷議題的關心與共感，鼓舞身障者及脊髓損傷傷友能勇敢走出困境，活出自己。三人也於現場分享自身的低潮故事：壯壯敘述自己粉碎性骨折的經歷，林家佑則透露罹患骨癌的心路歷程，椅人也於現場訴說他親身經歷的人生體驗，而愛心大使主播李文儀也現身會場力挺傷友。

超過2,500人支持「挺勇敢」線上齊走活動 近30位藝人、名人參與響應

基金會為呼籲國人重視身障者路權，並鼓勵傷友勇敢走出逆境、重返社會，脊髓損傷社會福利基金會今年正式舉辦首屆「挺勇敢WeGoTogether」系列活動，以「一公里的希望」為主題，計畫透過活動網站與線上串聯行動，推廣脊髓損傷認知。為此先在10月12日舉辦「議題記者會」外，同時啟動開跑「挺勇敢-一公里的希望」線上響應活動，迄今已有超過2,500人參與響應，也代表為傷友「蒐集」了超過2,500公里的里程數。

此外，活動更獲得多位名人及藝人朋友響應，包括王子（邱勝翊）、宇宙（林思宇）、壯壯、林家佑、李文儀等人，及多位媒體主播的響應及轉發分享，也讓這次的系列活動更火熱起來。而「挺勇敢WeGoTogether走出一公里的希望」也成為鼓勵傷友及身心障礙者勇敢走出困境的一句新口號！

30位輪椅朋友+三大公益組織+百位國人齊聚北巿府 以行動挺脊損傷友一個勇敢

12/10（六）脊髓損傷基金會邀請傷友、身障者、企業及國人一起站出來，齊聚台北市政府，以行動支持坐在輪椅上的傷友一起齊走繞行巿政府一圈，超過百位民眾報名共同響應。脊髓損傷社會福利基金會董事長林進興表示：「近年來脊髓損傷者年輕化與人數攀升成隱憂，加上國人對於脊髓損傷議題的認知不足，加上許多脊髓損傷友難以面對突如其來的衝擊而走不出家門。因此基金會希望透過活動喚醒大眾認知、凝聚愛心，將守護傷友的理念推廣至全台灣，鼓勵傷友勇敢面對困境，讓傷友知道社會處處有愛，只要願意勇敢走出來。」

兩大公益組織「中華民國脊髓損傷者聯合會」及「中華民國身心障礙聯盟」率先響應基金會號召，率領各縣巿脊髓損傷傷友及身心障礙者至現場力挺支持。聯合會理事長張木藤致詞時說：「今天來現場的傷友有多位來自高雄，代表傷友們的團結與聯合會對基金會的支持。聯合會與基金會擁有共同目標，30幾年來持續推動無障礙環境及宣導大眾對於脊髓損傷的認識與預防，希望這場活動能讓大家了解傷友的日常，進而更關注脊損議題。」中華民國身心障礙聯盟理事長劉心平則對身心障礙者權益表示支持：「很高興看到這麼多人用行動支持傷友，相信今日體驗用輪椅行走一公里之後，大家能更同理身心障礙者日常所遇到的不易。」

愛心隊長宣導照護輪椅者3要訣 盼能正確安全協助傷友

現場為了讓參與陪走的民眾能體會身障者在行的不便，脊髓損傷基金會特別在現場準備20輪輪椅供民眾親身體驗。而原以為只是坐在輪椅上用雙手推動就可以自在行動的民眾，真正的坐上輪椅後才發現並沒有想像中的簡單，長達一個小時不間斷滾動輪子，許多人險些走不下去，與陪走親友交換行走。體驗民眾說：「原來我平常行走、看似平坦的道路其實隱藏著坑坑洞洞，對輪椅朋友來說是那麼的不方便…。」基金會執行長李和謙表示：「有時我們用看的跟想的，與實際情形有著絕對的落差，因此基金會特別規劃現場輪椅體驗，就是希望讓民眾能親身體會傷友們日常使用輪椅行動的艱辛。」

基金會也在現場宣導正確推輪椅的技巧，三位愛心隊長壯壯、林家佑、椅人也於現場宣導輔助輪椅三大留意事項，包含：一、使用輪椅時，要注意上下車都需要先固定好煞車，並且要雙腳確定置放在腳踏板上，避免腳掌掉落與地面摩擦；二、上坡時需要將身體向前傾，可以防止後翻；三、下坡時則要注意傷友需背著下坡方式慢慢進行，避免往前摔落情形。此宣導目的是未來當民眾在路上遇到需要幫忙的輪椅朋友時，可以提供正確而安全的協助。

壯壯、林家佑為傷友走出勇敢與希望 分享粉碎性骨折、確診骨癌低潮

在運動節目大放異彩的愛心運動隊長壯壯與林家佑走完全程後，也感嘆實在是訓練等級的體驗！壯壯表示：「過程有好幾次想要放棄，但看到一旁的傷友他們將終身倚賴輪椅行走相比，今天的一公里體驗真的不算什麼，希望我們的生活環境可以更友善無障礙、重視身障者路權，讓更多傷友及身障者能有更方便行走的環境。其實我們每一個人都會用到，包括老人、視障者、嬰兒車、孕婦，甚至我們旅遊推著行李都可能會用到無障礙環境的！」林家佑也說：「原本我自認運動神經很好，一公里根本不是問題，但用輪椅行走要花費的時間與體力真的超出我的想像，也才發現平常覺得很平坦的路面不僅充滿許多坑坑洞洞，還有很多路面障礙物，也讓我深刻同理到傷友們在行的艱辛。」

壯壯與林家佑兩人也分享親身經歷：壯壯19歲曾遭遇重大車禍，右膝粉碎性骨折開刀，差點放棄最愛的舞蹈，所幸有父母的默默支持才得以走出低潮；林家佑則分享自己曾因骨癌暫停演藝工作，更差點截肢，開刀後手臂上留下25公分長疤，也是因為媽媽的陪伴以及積極的態度，才能度過痛苦的治療期。險因意外而失去人生的兩人，對於脊損傷友的處境更有共感。也因此特別藉由擔任本次活動愛心隊長，除了跟大家體驗用輪椅走完一公里的感覺，兩人也希望呼籲全民串起愛心，關注脊髓損傷傷友重返社會的艱辛，希望大家也能支持在人生最低潮仍堅強不放棄的傷友們。

「椅人｣不讓脊髓損傷成為絆腳石 上山下海攀岩衝浪，活出人生新高度

因為車禍導致脊髓損傷，失去行走能力的Youtuber「椅人」Leo，時常透過影片分享輪椅族日常，盼讓大眾理解傷友現況，更坐輪椅挑戰各種極限運動，以「沒試過，你怎麼知道你不行」一句話激勵其他傷友。今日出席「挺勇敢 – 一公里的希望」公益齊走活動，讓椅人很有回歸初心的感覺：「這一公里對平時上山下海的我而言不難，但那只是我習慣了這樣的環境及我還有雙手可以找出了克服的方式。事實上不是每一位傷友都像我一樣只傷到胸腰椎的損傷，如果是傷到頸髓的傷友，他們的手是無法正常使用或控制輪椅的，有障礙的環境將會對他們造成極大的困擾與不便。因此，無障礙的友善環境真的很重要。同時，我也希望藉由這場活動，邀請大家用正向的眼光看待輪椅族哦，因為傷友要勇敢走出家門到街上，其實是需要克服心理障礙才能走出來的，所以請大家給傷友一個友善的眼神哦。」

您的一公里V.S.傷友的一公里大不同 企業支持讓弱勢困境被看見

「挺勇敢 – 一公里的希望」公益齊走活動全長1.1公里，在脊髓損傷基金會、脊髓損傷者聯合會及身心障礙聯盟三大公益組織、壯壯、林家佑、椅人三位愛心隊長及愛心大使主播李文儀的帶領下，圓滿順利走完這漂亮的一仗，愛心立委陳琬惠、愛心藝人李運慶也到現場陪走、為傷友集氣，現場氣氛溫馨而熱絡，激勵了每一位傷友與身障者，也讓傷友們看見原來有這麼多民眾默默的支持他們。立委陳琬惠：「我過去長期在公益組織服務、擔任自律聯盟秘書長，因此很了解社會議題及身障者的需求。此次脊髓損傷基金會辦此活動，相信能讓社會看見身障者對友善路權的需求渴望，未來我正式上任立委後也會多所協助，讓社會環境更友善無障礙。」長期關注社會公益議題、支持基金會的愛心大使主播李文儀現身與傷友齊走表示：「同樣的一公里，但每個人面對的感受與挑戰是不同的。很開心今天可以響應力挺脊髓損傷基金會，看到這麼多民眾到場支持真的非常感動，相信將會給予傷友更大的支持力量。」

此次獨家贊助基金會「挺勇敢WeGoTogether」系列活動的企業「台灣耐落工業股份有限公司」董事長蕭健仁不僅出錢更出力，當天親率十多名公司員工參與活動響應：「我們公司有一位是脊髓損傷傷友，他的工作表現完全不輸他人甚至表現更好。很謝謝基金會提出這麼好的活動，讓台灣耐落工業有參與社會公益的機會，今天看見這麼多傷友與民眾一起響應站出來，實在很感動。」