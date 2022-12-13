【DEI多元‧共融‧競爭力】沙龍 12月13日登場

企業實踐DEI精神是永續經營的關鍵，客委會主委楊長鎮在現場表示：多元共融是大家需要一起努力的。除了媒體關注多元共融，政府其實也不斷努力。更是期許更多企業投入多元文化共融推動。即將到來的12月28日「全國客家日」將客家文化永續發揚流轉，帶動更多組織的共好借鏡。

由客家委員會與天下雜誌共同舉辦的【DEI多元‧共融‧競爭力】沙龍，於 12月13日登場，現場邀請三家獲得客委會「多元文化企業社會責任客語友善企業獎」肯定企業：聯新國際客家醫院、新東陽股份有限公司、Big City遠東巨城購物中心， 以強調語言是文化流轉的基礎 ，與會分享在客語文化推動具成果價值與典範經驗。

客家委員會主委楊長鎮。圖／郭靜芝

天下調查中心總監熊毅晰分享：DEI（多元、平等、共融）已成職場新關鍵字，三大企業結合公司服務特色將客語文化融合在職場環境與消費服務中，真實創造更多元的溫度，從CSR到DEI，公私協力打造多元社會價值。台灣一直都是多元族群共處的社會，我們的語言、祖先也許不同，但在台灣有著共同的未來，更該努力促成具有多樣性、公平性的社會。

聯新國際客家醫院每週提供超過80個客語友善門診，逾30名以上的主治醫師能以客語溝通，就醫流程、環境設施及藝文活動等也都融入客家元素，提供全方位照護。聯新國際客家醫院張煥禎總院長表示：透過在地語言的串聯，讓醫病關係更緊密，醫生問診在專業中帶著親切感，讓患者的心情穩定、提高信任。

沙龍座談遠東巨城購物中心董事長李靜芳（左起）、新東陽國道營運處協理梁桓碩、聯新國際客家醫院總院長張煥禎、客家委員會主委楊長鎮、天下調查中心總監熊毅晰。圖／郭靜芝

坐落在關西服務區的新東陽股份有限公司，長期打造客家友善的多元環境，除了特色餐點之外，環境更結合客家廣播電台播放，提供用路人在聽覺上也能被客語所環繞，享受更全面的客家感官體驗。

「講客家話就是潮」Big City遠東巨城購物中心李靜芳董事長表示，Big City遠東巨城與在地密切結合，同時成為國際品牌與在地文化融合之舞台！流行時尚與在地文化透過消費活動串聯，服務員也能以客語提供服務，將多元文化融入創新競爭力的發展動能，Big City遠東巨城已成為在地鄉親認同的驕傲。