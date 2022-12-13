女力集結盛事「2022新女力創業節」圓滿落幕

新女力表現亮眼 展現台灣多元、包容軟實力

全台唯一也最盛大的「新女力創業節」於12月11號下午在台北剝皮寮歷史街區演藝廳溫馨登場，即便當日天氣低溫溼冷，但一點也沒有澆熄新女力們渴望學習、互動的熱情，現場湧入近百名新女力前來參加，有的還攜家帶眷甚至遠從高雄、嘉義而來，為的就是要近距離交換創業心得和吸取新知。

主辧單位婦權基金會副執行長黃鈴翔（右三）特別感謝財團法人寶佳公益慈善基金會的全力支持。

同樣是在台灣的新住民，來自土耳其的主持人吳鳯，連續數年擔任新女力創業節的主持人，一開場他便盛讚這群投入創業的新女力是「厲害的女生們」，也談及自身經驗，「台灣對外國人相當友善，這在全世界相當少見，也因此能讓這一群新女力落地生根，透過創業完成夢想。」，每一年的新女力創業節，旨在展現「新女力創業加速器計畫」的年度成果，今年已經堂堂邁入第六屆，以「歸屬」、「多元」、「包容」為主題，鼓舞新女力們一起以堅定的姿態，迎向多變的時代。

主辦單位婦權基金會副執行長黃鈴翔在致詞時特別感謝「財團法人寶佳公益慈善基金會」一路以來的全力支持，更謝謝寶佳願意相信「新女力創業加速器計劃」對台灣的未來有幫助。財團法人寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥表示，從內政部的資料顯示，台灣目前已合法取得國籍的新住民已超過原住民人口，寶佳公益慈善基金會在六年前成立時， 就決定在七席董事裡保留一席予新住民相關團體代表來擔任，「這樣才能促進台灣多元族群的共存和共榮，」賴進祥振振地說。

今年新女力創業節有兩大亮點，首先邀請二次獲獎的得主分享創業心得，包括：雲林鈴蘭愛心早餐屋林銘珠、雲林杰樂蕃薯園徐小華、苗栗二妹鹽焗雞黃添燕、嘉義憶之味手作醬料張豔君及宜蘭隆元茶莊方堅愛，五位講者自信、從容地暢談創業經驗，也不約而同提到正是因為新女力創業加速器計劃，幫助她們在台灣透過創業逐步達成經濟自主、改善家庭，現在也有更多時間、精力去幫助其他需要的新住民女性。在她們的創業計畫中可發現推己及人是他們的共同特色，例如鈴蘭愛心早餐屋希望成為公益共餐的範本，未來可以擴大到更多偏鄉；杰樂蕃薯園希望為整個村落的地瓜產業發聲；二妹鹽焗雞樂於成為在地的小農的電商出口；憶之味手作醬料提供給更多婦女就業機會；百年茶行隆元茶莊融入女力的細膩優雅，讓傳統成為經典走向國際。正因為新住民女性間這股強韌、互助的生命力，才會在六年來讓許多業師、輔導團隊不計成本和時間陪伴這一群新女力，雖然近年在疫情干擾下對微型創業者的挑戰加劇，但婦權基金會仍不斷闢出數位行銷、品牌經營..等課程，藉以提升新女力實戰能力。

今年的大師講座分別邀請詮識數位執行長陸子鈞、Flavor創辦人風格美食指南創辦人暨執行長吳威賦，暢談服務業的行銷經驗及品牌視野的餐飲行銷，現場發問絡繹不絕、講師們有問必答，讓新女力們直呼收獲滿滿，陸子鈞在數位行銷領域闖盪多年，他指出「社群就是人和人關係的集合。」，針對新女力們在創業初期還沒有大量資源投入行銷，不妨從網路上的評論、互動中去挖掘有集客和傳播能力的消費者（KOC, key opinion customer)，成為品牌的忠實鐵粉。吳威賦則透過網路內容，持續推動精緻風味的生活化，他提到經營品牌的必要性，也以數個新創餐飲品牌的成功經驗為例，鼓勵新女力們透過「一句話」言簡意賅地傳達品牌主軸，也可以透過視覺來表達品牌精神。

2022新女力創業節在現場熱絡、喜悅的交流氛圍劃下圓滿句點，婦權基金會副執行長黃鈴翔特別感謝所有參與的來賓，也提到新女力加速器計劃下一步將推動到更多弱勢婦女族群，強調「要幫助更多台灣婦女展現自信，發揮獨特的生命經驗！」