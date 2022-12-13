嘉賀集團造林保育 永續綠色大地

全球氣候持續暖化，加上疫情肆虐，整個世界被按下三年的暫停鍵。嘉賀集團於成立二十周年之際，特別舉辦造林保育，永續綠色大地活動，集團主管帶領公司百餘員工共同植樹造林，希望集團與人類賴以生存的地球，都能夠永續健康發展。

嘉賀集團旗下關係企業包含嘉賀保全、路易威鐙保全、嘉賀公寓大廈等三家公司，為國內最具規模的保全、樓管物業管理企業之一。總經理李大明及李香諄副總長年投入公益，深入了解社會需求，協助弱勢族群不遺餘力。適逢集團成立二十週年，總經理李大明認為企業希望永續經營ESG(環境、社會、公司治理)，就應勇於承擔企業的社會責任(CSR)，尤其對於環境保護的工作更是責無旁貸，因此在彰化縣農會張建豐總幹事的協助，以及遠龍旅遊的策劃下，完成了極具環保永續及員工教育意義的植樹活動。

李大明總經理指出，我們深知十年種樹，百年樹人的道理。地球持續暖化，環境體質越來越虛弱，企業能為我們的家園、我們的員工做些什麼？我們必須即刻採取行動，因此在不久前完成淨灘活動之後，馬上規劃本次的植樹活動，特別感謝彰化縣農會張建豐總幹事的協助，讓我們在東勢林場進行植樹造林。

李大明進一步強調，企業也好，人也好，都是從無到有，只要認真栽培、灌溉，就會成長。我們帶領公司同仁在種樹的過程當中，也能體認崮中道理。每株小小的樹苗栽種下去，就是一個希望，我們播下了希望的種子，加上日後持續的灌溉呵護，我能想像期待著每年看著它們的成長。以後每年我們都會回來東勢林場，看我們種下的樹苗，慢慢看著它們的成長，相信參與的每一位員工都會因此心生感恩與喜悅。我們的公司、員工、小樹一起成長，為我們的家園、地球都出一些棉薄之力。