歡喜希望社福基金會與婦聯會歲末修善種福關懷弱勢

婦聯會台南市分會與歡喜希望社福基金會關懷社會邊緣人，特別攜手善心企業、基金會於12月11日舉辦「歲末修善種福活動」啟動儀式，預定嘉惠一千戶生活條件比較艱辛的弱勢家庭，婦聯會台南市分會也頒贈四十一位高中職學生就學補助金，每人一萬元，以協助暫時遭遇困境家庭的孩子心努力向學。

此次活動包括歡喜希望社福基金會洪玉欽董事長、婦聯會台南市分會沈美珠主委、中華日報社邵英傑社長、郡豐建設開發江清豐董事長賢伉儷、受助高中學生和家長及婦聯會幹部共近二百人出席這項溫馨盈懷的活動。

啟動儀式圖/婦聯會台南分會提供

婦聯會台南市分會與歡喜希望社福基金會關懷社會邊緣人，特別攜手善心企業、基金會於12月11日舉辦「歲末修善種福活動」啟動儀式，預定嘉惠一千戶生活條件比較艱辛的弱勢家庭，婦聯會台南市分會也頒贈四十一位高中職學生就學補助金，每人一萬元，以協助暫時遭遇困境家庭的孩子心努力向學。

此次活動包括歡喜希望社福基金會洪玉欽董事長、婦聯會台南市分會沈美珠主委、中華日報社邵英傑社長、郡豐建設開發江清豐董事長賢伉儷、受助高中學生和家長及婦聯會幹部共近二百人出席這項溫馨盈懷的活動。

婦聯會台南分會洪沈美珠主委頒發獎助學金給高中職同學。圖/婦聯會台南分會提供

沈美珠致詞時表示，除對於捐贈與合辦的善心企業家，在營利之餘，不忘回饋社會，深致敬佩之意，以利一再懇託婦聯姐妹親自走入基層實地查訪，以找出弱勢的社福邊緣人，以利寒冬之季，帶著各界滿滿的愛心，將所募得的物品，親自訪視送達各家戶，中華民國婦女聯合會近年雖然遭受莫須有的打壓，仍堅守照顧弱勢的初衷，持續關懷清寒學生受教育的機會，本學年合計補助345人，其中臺南市獲得補助41人，婦聯會從八十九學年度第二學期開始迄今已辦理40期次，受惠學生20,980人次，補助金額高達新台幣壹億陸仟陸佰玖十萬元，其中台南地區受惠學生共有1,695人次，補助金額13,455,000元。沈美珠也期勉受扶助學生，人生不如意事十常八九，不要氣餒、要有樂觀、進取、奮鬥的精神，朝著興趣、性向與能力，選擇自己最喜愛的學科去學習發揮，天生我材必有用，行行出狀元，只問耕耘，不問收獲，將來成為各行各業有用的人才。

歡喜希望社會福利基金會洪玉欽董事長致詞指出，婦聯會對於臺灣的貢獻很大，對於地方的貢獻也很大，即使最近幾年不合情理法的打壓，但是婦聯會做公益的決心從來沒有變過，非常值得讚佩！歡喜希望社會福利基金會有緣結合婦聯會臺南市分會一起修善種福已進入第十一年，很感恩從106年起，若干善心企業、基金會加入共同行善行列，嘉惠更多弱勢家庭，也期勉大家持續行善廣積福德。洪玉欽也特別邀請對佛學很有成就的釋勝妙法師演講「修善積德的福報~從《佛說十善業道經》談起」，給與會者在日常生活上、待人接物上更警覺因果報應及不可不知修習十善業的重要性，讓與會者增長智慧福德獲益良多。