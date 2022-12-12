中華民國企業經理協進會舉辦國家傑出經理人頒獎典禮

社團法人中華民國企業經理協進會12月10日在台北圓山大飯店舉行第40屆「國家傑出經理獎」、第16屆「國家卓越成就獎」、第7屆「國家傑出執行長獎」及首屆「國家非營利組織總經理獎」頒獎典禮；擔任頒獎貴賓的前副總統、中央研究院院士陳建仁向每位得獎人表達誠摯的祝賀，肯定獲獎人在各領域傑出的表現對台灣產業的努力帶來貢獻。

陳建仁同時也對中華民國企業經理協進會為國家舉才，持續40年舉辦此獎項，協助台灣工商企業界朝著正向推進，讓台灣拿出更亮眼的經濟成果，表達感謝之意。得獎代表巨大集團執行長劉湧昌以及工研院董事長李世光發表感言，感謝中華企經會對所有得獎人的肯定。

頒獎貴賓前副總統陳建仁向每位得獎人表達誠摯的祝賀，肯定獲獎人在各領域傑出的表現對台灣產業的努力帶來貢獻。圖／企經會提供

中華企經會理事長羅達賢代表主辦單位致詞表示，協會於1963年成立，秉持著「專業、創新、誠信、服務」的核心價值，鼓勵專業經理人將企業管理的專業智能融合創新的理念，以誠信服務的精神善盡社會責任，並將企業領導人對時代及社會的貢獻透過協會的平台分享服務社會大眾。

中華企經會理事長羅達賢鼓勵專業經理人將企業管理的專業智能融合創新的理念，將企業領導人對時代及社會的貢獻透過協會的平台分享服務社會大眾。圖／企經會提供

「創新轉型，迎向未來!」羅達賢指出，協會自1983年起每年舉辧「國家傑出經理獎」，表揚專業經理人對企業營運及國家經濟發展之貢獻，面對後疫情時代、中美經貿戰、俄烏戰爭以及國際淨零碳排等重要議題的衝擊，每項都牽動著台灣產業未來的發展，專業經理人如何在重重挑戰中找尋產業轉型方向及契機是大家最關切的課題。

中華企經會透過多年累積經驗，開辦經營管理人才培訓班，在今年創辦「企經學苑」邀請傑出企業領導人及工研院高階主管開辦中高階主管研習班，獲得各界的肯定及讚譽。並將在明年2月繼續開辦「2023高階主管研習課程」，為企業培養多元跨領域的優秀領導人才，課程多元且兼顧策略面與執行面，值得業界期待及參與。

第16屆「國家卓越成就獎」今年有2位獲獎人，分別是帶領巨大集團成功轉型為自創品牌、行銷全球的巨大集團執行長劉湧昌，以及引領台達持續投入產品研發與技術創新，更以節能為核心運用創新科技投入氣候變遷的減緩與調適的台達電子董事長海英俊。

中華企經會理事長羅達賢(左三)、前副總統陳建仁(左四)與第16屆「國家卓越成就獎」得獎人台達電子董事長海英俊（代理人）(左一)、巨大集團執行長劉湧昌(左二)、首屆「國家非營利組織總經理獎」工研院董事長李世光(左五)，第7屆「國家傑出執行長獎」帆宣系統科技董事長高新明(左六)，第40屆「國家傑出經理獎」奇景光電董事長吳炳(左七) 得獎人共享得獎榮耀。圖／企經會提供

第7屆「國家傑出執行長獎」得獎人為帆宣系統科技董事長高新明，她帶領帆宣集團成為國內知名半導體設備大廠，更以高科技整合無塵室廠務經驗，結合軟硬體能力，參與智慧城市的發展。

主辦單位今年首創「國家非營利組織總經理獎」，工業技術研究院董事長李世光以跨領域、跨組織的合作經驗，帶領工研院積極鏈結產官學研各界，進行典範轉移並創造產業效益，幫助台灣產業界打世界盃，提升對產業、社會及國家的貢獻，李世光成為首屆得獎人，獲獎實至名歸。

第40屆國家傑出經理獎得獎人共有16位，奇景光電董事長吳炳昇、新思科技台灣區董事長李明哲、華凌集團董事長廖育斌、弘裕企業總經理郭正沛、友達光電永續長古秀華、緯創資通運算產品事業群總經理林建良、朋程科技業務暨行銷部副總經理黃錫欽、永信藥品工業協理李其澧、台積電營運組織15B廠廠長蘇斌嘉、環球晶圓製造副總黃俊榮、中租控股資深副總經理陳文正、台積電處長陳昭成、工研院生醫所副所長沈欣欣、宏佳騰研發中心副總經理黃惠輝、美商甲骨文台灣分公司人資副總彭雪紅、台耀科技法務室處長黃怡仁共享得獎榮耀。

羅達賢指出，中華企經會明年成立屆滿60周年，至今40屆共選出518位優秀的國家傑出經理。今年總共20位當選的新科得獎人中，產業別涵蓋的行業分布廣泛，包括高科技業IC設計、半導體與晶圓、醫療服務、金融服務、資訊服務、研發機構及製造業，經過評審委員們嚴謹選拔脫穎而出獲得殊榮，成為各行各業企業經營的典範，可喜可賀。