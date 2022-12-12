世界人權日 國際蘭馨協會為女性發聲 攜手各界終結性別暴力

國際蘭馨交流協會中華民國總會現任總監汪呂寶蕉、前總統馬英九、現代水墨畫大師余勝芳、創會總監蔡鈴蘭、世界聯盟理事潘維剛、美洲聯盟理事陳錦雲等共襄盛舉。眾人宣告儀式上一同刺破汽球，象徵打破性別暴力，讓婦女平權議題得以被重視。暴力侵害婦女和女童的行為仍是世界上最普遍的侵犯人權行為，因 COVID-19大流行更加劇這種情況。另外，像是俄烏戰爭，婦女及女童成為戰火犧牲者，身心安全遭受嚴重迫害，這些都是國際蘭馨交流協會持續關注的國際情勢及婦女權益議題。

國際蘭馨交流協會現任總監汪呂寶蕉表示，國際蘭馨交流協會希望透過平權觀念的傳遞，讓女性擁有正向的思維，為自己及家人創造美好，進而讓社會互動充滿愛與和平。記者會上，在前總統馬英九的見證下，汪呂寶蕉將10萬元美金支票致贈給SOROPTIMIST INTERNATIONAL，由世界聯盟理事潘維剛代為接受，作為因戰爭而受迫婦女的教育啟動基金，這也是以國際蘭馨交流協會以實際資源的挹注讓反暴力不再只是口號。

現代水墨畫大師余勝芳，也現場即興創作一幅達摩畫，並在馬前總統的見證下，將畫作致贈給國際蘭馨交流協會，由總監汪呂寶蕉代表收下這份珍貴心意，而畫作日後將進行義賣，所得也將全數捐出，做為兩性平權與婦女公益使用。

現代水墨畫大師余勝芳，即興創作一幅達摩畫，致贈給國際蘭馨交流協會義賣。圖／國際蘭馨交流協會中華民國總會提供

國際蘭馨交流協會是聯合國承認的INGO國際非政府組織婦女服務社團，自成立以來，一直致力維護婦女賦權與福祉，透過援助受暴婦女、女青年職業培訓、志願服務工作之推廣、輔導弱勢婦女工作技能的強化、婦女衛生保健常識等，提升女性能力進而改善生活，國際蘭馨交流協會也會以公益援助精神，協助翻轉弱勢女性的人生。