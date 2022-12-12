唐偉智50生日快樂 邀請華廣生技捐助瑞特血糖機做公益

泰晶殿皇家養身管理集團、康博健康執行董事唐偉智，人生圓滿的50生日快樂！唐董原本想辦一場生日嘉年華會，他認為在50歲這個年紀，過生日不是為了狂歡，而是為了向人生中陪伴自己渡過高山低谷的朋友致敬、向自己所珍視的每一位親友表達愛。

邀請摯愛的親人、重要的朋友們一起來慶祝自己的50歲生日，藉此讓他們知道：自己之所以是現在的自己，是因為他們出現在自己的生命中。因此唐董原本計劃在台中歌劇院舉辦個人演唱會，並打算邀請「當選歌星」林奕妘助唱，因為聽說每逢選舉，只要是邀請她來助唱的候選人，都一定會當選，人生再創高峰！同時邀請老婆粘雅玲、曾參加中國信託金融管理學院歌唱冠軍的大兒子唐明賢一起合唱，活動則由二兒子唐銘鑫、媳婦黃意婷統籌辦理，女兒唐惠真也將高歌一曲，全家團聚一起歡唱並慶祝唐董生日快樂。

然而就在即將預訂歌劇院場地前，伯立歐理事長陳忠盛、顧問團團長楊奕強正好傳來訊息表示將在111年12月4日舉辦2022第九屆「伯立歐蕎麥公益路跑」，彰化縣議員吳淑娟、康博集團董事長吳俊毅也告知當天還有樂林食物銀行辦理「許孩子一個夢、耶誕圓夢計劃」的活動。「人生就是如此奇妙，111年12月4日剛好是50歲生日。」唐偉智董事長這樣說。因此唐董馬上改變想法，心想：「在這麼有意義的時候，我能做什麼？」身為康博診所執行董事，唐偉智深深知道，心血管健康的重要性，而高血壓、高血糖、高血脂就是中風最主要的危險因子，因緣際會之下邀請「華廣生技」捐助業界「精準度高」的「瑞特血糖機」200 組血糖機套組，市價50萬元，捐贈給伯立歐基金會、樂林食物銀行、弘道老人福利基金會、喜樂基金會等四個單位，各50組血糖機套組。

身兼泰晶殿皇家養身管理集團、康博健康執行董事唐偉智一直在想讓周遭有緣的人如何更好？從泰晶殿spa舒壓、美加醫美健康漂亮、法布甜健康伴手禮、康博診所心血管健康，扶輪社演講、大學EMBA演講、高爾夫球隊贊助，努力認真推廣，希望可以幫助到需要的人，圓滿人生健康福！做到智商、情商、財商、體商，也給他自己訂下六塊肌的人生目標！