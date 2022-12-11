呂秀蓮談 台灣困局與出路 工商業踴躍出席

由「台灣和平公義社」主辦，社團法人綠色21聯盟、台灣區觀光協會聯合會、台灣照生協會、台中快樂列車協會、台中益生扶輪社、台中市台灣心會、台灣國際職業婦女協會大台中分會聯合舉辦【台灣的困局與出路】論壇，於12月10日(六)在國立中興大學圖書館7F國際會議廳舉行，邀請熟悉台灣國內外政治的前副總統呂秀蓮主講，前南投縣長、財經專家彭百顯及中興大學國際政治所教授蔡東杰共同與談，在兩岸劍拔弩張兵凶戰危之際，吸引中台灣觀光、教育、工商百業200多人與會，台上台下發言熱烈。

主講人前副總統呂秀蓮說，這次九合一投票結果民進黨慘敗，當深切反省並且改過自新，對於防疫期間指揮中心疫苗採購混亂、防疫措施過當，很多企業無法營業很多人失業，很多親人離世，這是政府失能。加上兩岸關係緊張，一味抗中保台易陷台灣於戰爭邊緣。呂秀蓮指出，在G20拜習會後，拜登承諾「五不」不尋求改變中國體制、不尋求新冷戰、不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支持台灣獨立、不支持兩個中國；「四無意」無意同中國發生衝突、無意尋求同中國脫鉤、無意阻撓中國經濟發展、無意圍堵中國。看來像是美中共管台灣？國家之間沒有感情只有利益！台積電已經到美國設廠了，護國神山還能保護台灣嗎？戰爭沒有贏只有輸，我們要尋求和平的方法，要靠智慧及溝通來尋求親美和中保台灣！

呂秀蓮說道她日前在大安森林公園發起「愛和平保台灣」遊行，就是有太多證據顯示，台海戰爭風險就在家門口，明後年是台灣最脆弱的時候，因為政黨在選舉期間會更加對立，2024將會是台灣權力真空的一年，她希望透過遊行來引起政府重視，開啟台灣和平新局，兩大政黨必須捐棄成見一起討論，兩岸人民又沒有啥深仇大恨，現在的情勢是美國鷹和中國龍兩強爭霸把台灣捲進去，台灣必須找出新的模式，她主張建立「中華邦聯」的型態，中國、台灣、五族共和區域，三方獨立而聯盟。

前南投縣長彭百顯本身也是「台灣和平中立大同盟」策略委員會副召集人，他表示，2024總統暨立委選舉，兩岸關係及美中角力，勢必會成為大選中一個重要的影響因素，他多年來和呂副總統一直不遺餘力的推動台灣由台灣永久和平中立，為困擾台灣幾十年的統獨紛亂找出解決辦法。這一次選舉結果證明民眾已經做出選擇，執政黨要認清事實，兩岸要恢復對談，不要把國家人民帶到戰爭的慘況，不是“避戰”而是“免戰“，不要因為政黨的利益犧牲人民的財產生命。

中興大學國際政治所教授蔡東杰說，中國的崛起威脅到週邊國家，台灣的戰略位置非常關鍵，影響到中國的發展，中美都想控制台灣，如果兩岸戰爭了，美國會不會進來台灣？台灣若沒有美國保護還守的住嗎?台積電走了美國還會保護台灣嗎?國家交往是不講感情的！ 我們要的是生存，有生存才能談安居樂業，2023年度台灣國防預算增加，代表政府知道兩岸戰爭已迫在眉睫，台灣年輕人現在的訓練能上戰場嗎?軍備足夠嗎?最重要還是要尋求和平，不要任意挑釁，不要升高敵意螺旋，雙方要坐下來談，不管要談多久就是要談，和平契機才會出現！

台灣區觀光協會聯合會理事長余紫菱。觀光協會聯合會/提供

台灣區觀光協會聯合會理事長余紫菱說，這幾年來台灣觀光產業是受傷最嚴重的一群，從蔡總統上任後兩岸急凍，陸客不來，食、宿、遊、購、行等觀光百業消條，再加之疫情來襲，海嘯一波波，連國內市場也沒了，公司歇業收攤員工失業，大家真是有苦難言，人民要的只是經濟、只要生存，政府應該給人民一個安居樂業的環境，而不是一直處於恐懼憂慮的生活中，希望執政當局能夠聽到人民的心聲。

國際扶輪社3460地區（2016-2017)總監陳俊雄。觀光協會聯合會/提供

國際扶輪社3460地區間2016-2017)總監陳俊雄說，我已經是七十歲退休的人了，我們是經歷台灣經濟最起飛的時刻，那時到處都在建設百業興盛國泰民安，以前工作回家最愛的就是看電視，因為看到的都是欣欣向榮的消息，而現在的電視報導都是槍殺毒品詐騙犯罪、真是看不下去！二十年前我們就在談台灣的困局，現在還在談台灣的困局！藍綠兩黨不能再惡鬥不要撕裂人民感情，今天會再站出來是為了我們下一代年輕人，政府要給他們一個認真工作就能過好日子的環境，品格教育也是很重要的一環，現在社會打打殺殺是很不好的現象。

與會來賓發言熱烈，呂秀蓮前副總統所寫的書-『兩岸恩怨如何了』也被現場民眾搶購一空，呂秀蓮希望能夠超越藍綠統獨，共同推動「民間國是會議」，分別從區域到全國，邀請具代表性人物共商國是，再召開全國國是會議形成台灣新共識，最後召開國際會議，邀請各國政要及國會議員支持台灣，歡迎有志之士一起投資和平預防戰爭，創造幸福公義的台灣。

台灣的困局與出路 論壇大合照。 觀光協會聯合會/提供