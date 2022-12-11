黃德成眾望所歸高票當選左營高中校友會第五屆理事長

高雄市立左營高中於10日舉行77年校慶，同時舉行第五屆校友會第一次會員大會暨改選理監事，傑出校友黃德成眾望所歸高票當選理事長。

左營高中第五屆理事長當選人黃德成致詞時表示，感謝校友們的支持，也感謝第四屆理事長葉崇堅所帶領的理監事團隊盡心推動校友會會務，他期許日後校友會的工作重點為加強聯絡校友之感情，發揚母校精神，促進校友相互間的團結與合作，進而加強服務、協助母校之發展為宗旨。

黃德成，是台灣省立左營高級中學68年畢業校友，高雄市左營高級中學104年度第五屆傑出校友，曾榮獲第七屆高高屏地區傑出經理獎、高雄市十大傑出市民第三屆崇德獎得獎人等殊榮。由於黃德成熱心參與左中校友會，第四屆校友會理事長葉崇堅任期屆滿，因而獲推舉出馬角逐第五屆理事長並順利當選。

1961年生於高雄市的黃德成理事長，祖籍澎湖縣白沙鄉，先祖父黃堯與先父黃英雄是澎湖旅高的商界名人，曾先後擔任台灣省議會省議員，現任臺通股份有限公司總經理、台強股份有限公司董事長。

黃德成於社團歷練逾40餘載，歷任中華經貿暨學術交流協會理事長、高雄市倉庫商業同業公會理事長、高雄市高雄港區經濟發展促進會理事長、中華民國工商建設研究會南區聯誼會第26屆會長、國立中山大學校務發展推動委員會 委員、國立中山大學管理學院校友會第12屆會長等社團領導人。

在事業經營管理同時，黃德成董事長積極從事和實踐「社會公益活動」和「企業社會責任」。2013年在時任中山大學校長楊弘敦及第一科技大學校長陳振遠的號召下，參與成立西灣天使投資股份有限公司與高雄科大天使投資股份有限公司，擔任發起人及董事、監察人，在創業教育及育成外，成立專門投資校園創業的天使基金，提供師生創業團隊種子資金及挹注及捐贈「校友會館」、「校務發展基金」、「西灣圓夢獎助學金」，「管院薪傳助學金」、「管理學院EMBA中心」。