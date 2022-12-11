圓夢舞台持續愛發光 捐40萬元助憨樂學習成長

桃園市圓夢愛心關懷協會與大內壢國際同濟會於12月10日，在桃園市客家文化館，攜手舉辦「憨樂幸福 藝起圓夢」戶外展演活動，除廣邀社區銀髮族、幼兒園孩童與專業表演者一同演出外，現場也展出幸福社會福利基金會憨兒藝術創作，動靜皆精采，展現多元融合與藝術之美，活動共募得40萬元，將全數捐助幸福社會福利基金會，用於憨兒多元課程訓練，開啟心智障礙者，喜歡表演與藝術創作的潛能，進而緩身體機能退化，減輕身心障礙家庭的辛勞與社會問題。

謝慧謹理事長(右一)長期推廣每月一愛活動照顧弱勢族群。

謝慧謹理事長長期推廣「每月一愛」關懷弱勢族群

桃園市圓夢愛心關懷協會謝慧謹理事長表示，協會長期推廣「每月一愛」，每個月都會有一個主題式的愛心，來關懷不同的弱勢族群，足跡遍布全台，此次是協會第107場愛心活動，活動前曾參與幸福大孩子的藝術創作課程，對於身心障礙者的創作能量和豐富多彩的作品，讚嘆感動不已，期待憨兒能透過多元課程，提升生活經驗與技能，進而達到自我了解、調和情緒，增進行為管理和問題解決的能力，幫助身心障礙者自我轉變與成長。大內壢國際同濟會廖經弘會長表示，大內壢國際同濟會走過二十多個年頭，會員逐年遞增成長，眾人齊心推動各項社服活動，幫助弱勢團體完成夢想，很開心能與圓夢愛心關懷協會共同舉辦本次活動，希望透過活動號召，讓更多人認識幸福基金會，延續愛心，讓憨兒得到長期的幫助與支持。

每月一愛本次募得40萬元慨捐 幸福社會福利基金會 。

幸福基金會執行長明珠媽媽感謝大眾愛心，幫助憨兒學習成長，她提到多元課程除了能帶領身心障礙者學習各種技能外，也能紓解他們的情緒，讓不擅表達及有情緒障礙的憨兒，釋放心中壓力，進而透過繪畫、音樂表達自我，對融入社會有非常大的幫助，此次活動展現園內大孩子藝術及音樂學習成果，並由小荳荳音樂舞蹈教室豆荳老師協助邀請各界一同融合演出，期待藉由演出，傳遞透過專業學習與訓練，身心障礙者也能擁有展現自我的舞台，而這樣的成果，需要社會大眾更多的支持與認同，讓每一個人都能在藝術世界，尋找自我，得到療癒的力量。