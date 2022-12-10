惟仕同濟會表揚雲林家扶自強家庭 家扶董事蕭文龍親頒感謝狀

惟仕同濟會會長陳明宗日前（7日）率領同濟人於三好酒店表揚雲林家扶18位自強家庭家長，肯定這18位家長的愛與堅毅，典範見證「惟」笑開啟，感人故「仕」，雲林縣長張麗善也親自到場感謝惟仕同濟會及肯定嘉勉獲頒自強家庭的18位家長，斗六市長林聖爵、家扶基金會董事蕭文龍並特別致贈感謝狀給惟仕同濟會長陳明宗。

雲林家扶舉行自強家庭表揚典禮。圖／家扶基金會提供

雲林縣長張麗善嘉許雲林家扶柯佩芸媽媽，在其先生生病就醫期間往返台中、雲林兩地，不幸喪夫後，強忍悲痛扛起養育四個女兒重擔，並學習開計程車及修車技能，即使爆胎也是親自動手修復，歷經困難重重通過計程車執業證照考試正式成為計程車司機，獲得穩定工作，斗六市長林聖爵肯定柯媽媽抱持樂觀正向態度面對難關，更嘉許她諄諄教誨孩子們要感恩飲水思源、回饋社會。

表揚活動中，惟仕同濟會長陳明宗特邀請雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵、國際同濟會台灣總會中A區主席楊裕進及家扶基金會董事蕭文龍為18位自强家庭披掛榮耀彩帶、頒贈獎座、花束等，陳明宗會長更贈送「大同電鍋」，象徵「好用、耐操」，肯定他們不畏艱苦迎向燦爛光明。

家扶基金會董事蕭文龍。圖／家扶基金會提供

家扶基金會董事蕭文龍並表示，來自印尼的鄭小翠媽媽在先生罹癌過世後，頓失經濟來源，更因故不慎造成腰椎股斷裂，最後只能做清潔勞力工作撫養兩名子女，欣慰的是，孩子們懂事又孝順，曾在110年參加全中運拳擊比賽國女組獲得第三名。

除了柯佩芸、鄭小翠外，還有吳宗燦、吳福氣、吳麗華、李雪香、沈亞臻、阮氏雪、林淑玲、洪小喬、紀孟妤、莊雅惠、許婉慧、陳清、陳鈺穎、趙秋萍、劉陳彩雲、蔡佳君等共18位自強家庭，他們不畏困境仍勇敢迎向曙光，其生命故事可說是社會最佳教科書，也是刻苦自立的典範。

雲林家扶主任廖志文並表達感謝張麗善縣長與林聖爵市長蒞臨勉勵18位家長，更感謝中A區惟仕同濟會會長陳明宗率領惟仕同濟家人，走入偏鄉深耕雲林肯定表揚18位自強家庭。