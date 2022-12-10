「台灣新益美」舉辦第59次分紅大會 喜迎20周年

全球前百大的紐西蘭商新益美集團，台灣公司於今（10日）在葳格國際會議中心盛大舉辦「兔飛猛進喜迎20暨59次分紅大會暨感恩晚宴」，吸引全臺夥伴超過1,500人親臨大會現場，新益美集團總裁Graeme Clegg更遠從紐西蘭飛抵台灣參與盛會，受到所有現場會員夥伴掌聲不斷的熱烈歡迎。

台灣新益美「兔飛猛進喜迎20暨59次分紅大會暨感恩晚宴」，吸引全臺夥伴超過1,500人親臨現場。圖／許俊揚

紐西蘭商新益美集團從2004年進入台灣初乳市場並佈局全球，20年來在台灣每年都保持10-15%的成長力道，更創下台灣單月1.4億元的驚人營業佳績，其間更榮獲5 次紐西蘭最佳出口獎殊榮，目前在全球12個國家設有分公司，為全球領導品牌。

新益美集團總裁Graeme Clegg、新益美集團副總裁暨台灣分公司總經理黃村煜與夥伴們共同喜迎台灣新益美20周年。圖／許俊揚

台灣新益美目前將邁入全國前10大，從草創到深耕，領導台灣新益美創造出輝煌成績的新益美集團副總裁暨台灣分公司總經理黃村煜表示，在疫情緩解後，國際看好台灣市場的發展，特別在解封後在台齊聚一堂，本次有來自各國的經理人來到台共襄盛舉，包括紐西蘭、澳洲、馬來西亞、印度、新加波、越南、希臘、泰國、柬埔寨等國家。他認為，產品是靈魂，經銷夥伴是後盾，組織的形成是源自人與人互動熱情的心。新益美成長的關鍵除了有優質的產品之外，他最感謝所有經銷夥伴20年來同心協力的付出，期待未來可培養出更多的領導者，邁向全世界。明年新益美第一站將前往峇里島參加新益美世界年會，因此本次大會活動安排從進場就以機場登機的方式，象徵迎接明年好彩頭。

黃村煜分析，在眾多產業受到新冠疫情衝擊下，許多公司因營運受到極大影響而縮手，台灣新益美卻反其道而行，砸下重資進行金流、物流、資訊流等科技整合，並推出「Line OA新益美數位新生活」創業平台，讓所有夥伴可以在這個平台得到更多更直接的幫助。該平台除了金流物流的整合外，更把人流也一併整合起來，在組織增員上速度更快、面向更廣、效率更好，進而帶領經銷商進入數位科技創新的新紀元。

分紅大會特別邀請台中和平德芙蘭國小的「德芙蘭室內弦樂團」演出，並頒贈「音樂助學金」讓孩子們能安心學習音樂。圖／許俊揚

長期致力於公益不遺餘力的台灣新益美，本次分紅大會開場特別邀請來自台中和平德芙蘭國小的「德芙蘭室內弦樂團」演出，並頒贈「音樂助學金」讓孩子們能安心的學習音樂。此外，為迎向20周年慶，公司與社團法人臺中市身心障礙者福利關懷協會的微笑天使烘焙坊合作「讓愛滿益‧公益預購」，短短一周的時間，即預購20幾萬元的商品，大會更邀請微笑天使烘焙坊到場，集結了新益美夥伴的愛心，落實新益美「真、善、美」的核心價值與善盡社會責任。

社團法人臺中市身心障礙者福利關懷協會社工督導楊淑芬(中)致贈感謝狀予台灣新益美總經理黃村煜(右)，感謝該公司對於公益的不遺餘力。圖／許俊揚

展望未來，黃村煜表示，除台灣新益美亮眼的成績之外，近年來新益美在越南更異軍突起，基於20年在台灣的成功經驗，在堅強的經營基礎下，完美的將產品及公司文化移植越南，該集團在亞洲的佈局，繼越南的大成功之後，目前已積極規劃大陸及柬埔寨市場，並獲得亮眼成績。