基隆市觀光協會會員大會 海洋城市新裝出發航向國際

基隆市觀光協會12月8日於基隆港海產樓舉辦第8屆第2次會員大會，現場嘉賓雲集，理事長周建芳邀請北海岸及觀音山國家風景區管理處、台灣區觀光協會聯合會、基隆市政府社會處、觀光及城市行校處、國立海洋博物館、南投縣觀光協會、雲林縣觀光協會、基隆市形象商圈、基隆市旅遊聯盟等長官貴賓共襄盛舉，新當選的基隆市長謝國樑也到場致意。

衛福部公告12月1日口罩令正式鬆綁，戶外不強制戴口罩，餐廳可以逐桌敬酒，觀光餐飲相關產業終於等到曙光，理事長周建芳說，因為疫情影響，原本去年就要舉辦的全國觀光年會延到今年6月9-10日才舉辦，當時還有許多中南部縣市的會友不敢來基隆，錯過了感受全新基隆風貌的機會，歡迎大家常常來感受基隆的蛻變，感謝林右昌市長對基隆付出的貢獻，期待即將上任的謝國樑市長繼續帶領基隆市航向更燦爛的明天！明年將向市府提出三大重點：(1)招商引資建設星級飯店，以迎接越來越多的觀光人潮、(2)爭取遊覽車在市區可臨時上下車、(3)拼觀光不分黨派，中央與地方共同打造基隆母港海洋之都。

即將上任的 基隆市謝國樑市長(左) 台灣區觀光協會聯合會余紫菱理事長 （右）。圖/ 台灣區觀光協會聯合會

聯合會余紫菱理事長指出，這兩年多來業者真的很艱苦，現在終於熬出頭了，下半年民眾消費意願開始提升，最近遊客訂房率大增、餐廳訂席也是滿滿，最壞的時刻已經過去了。感謝基隆市觀光協會在周建芳理事長及陳麗香榮譽理事長的帶領下，會員成長已將近200人，並且在疫情未退散之時，將2022全國觀光年會辦得有聲有色，為重啟台灣觀光鳴槍開跑第一棒，值得賀彩！基隆在林右昌市長的帶領下，從老舊港都蛻變為浪漫多姿的彩色城市，每一次來都有新發現新感動，相信新任謝國樑市長(小愛爸爸)也會帶領基隆成為更友善更有愛的觀光新都。

謝國樑市長當選人表示，他是基隆土生土長的在地人，擔任過三屆１２年的立法委員，對於基隆非常瞭解，對於觀光他有許多想法，基隆有很多的觀光景點，但是商業化的能力要更加強。他特別來感謝大家對他的支持，上任之後會再安排觀光座談會，邀請各公協會理事長及業者進行深度討論，大家集思廣益找出更多的創意及更好的作法，一起來發展觀光嘉惠百商百業。

基隆有超多好玩景點，包含：潮境公園、環保復育公園、和平島公園、情人湖公園、海洋廣場、基隆嶼、基隆燈塔、國立海洋科學博物館、智能海洋館、外木山濱海大道、望幽谷濱海步道、八斗子正濱漁港、大坪海岸、二沙灣砲臺、白米甕砲臺、大武崙砲台、大武崙白沙灘、阿根納造船廠遺構、新平溪煤礦博物館、深澳鐵道自行車、拉波波村(暖東峽谷)、泰安瀑布、五分山、五指山古道、姜子寮山、新山，還有很多好玩秘境等你去探索。