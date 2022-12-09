2022高雄 X 低碳國際論壇

極端氣候肆虐是目前全球最關注的焦點，淨零碳排成為成為國家經濟發展與企業核心競爭力的新指標，企業該如何因應，落實低碳永續經營？產業聚落業又該如何應對淨零衝擊下所面臨的迫切轉型需求，並能有清晰的輪廓按圖索驥逐步落實？金管會頒布「綠色金融行動方案3.0」，鼓勵金融機構運用投融資之方法促進產業邁向永續發展。有鑒於此高科大攜手中孚創聯科技及業界專家共同舉辦「高雄x低碳國際論壇」，藉由全球趨勢分析與實務案例分享，協助企業落實淨零碳排所帶來的新契機。

企業保持國際競爭力的重要策略

全球各國陸續啟動「2050淨零碳排」的主軸宣示與執行方案，今年3月政府也公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，提供淨零實際執行的路徑與步驟。 論壇中匯集各方專家，以實際案例剖析企業的因應之道，以上下游供應鏈共好共榮的概念，來闡述每一環節的關鍵因素，讓目標明確並可實際執行，以期能夠達成台灣2050淨零碳排的最終目標。

中孚創聯科技董事長伍自強特別指出，產業與學界的認知往往存在著極大的不對等，唯有建立在互信機制下的共同平台，才能夠將落差消弭至最小，唯因教育訓練實乃風險最小的投資成本，透過論壇的舉辦，將減碳的專業知識與實務規劃分享給企業、並期以群眾之力共同宣導對環境改善的重要性刻不容緩，希望能盡棉薄之力，成為企業的後盾，提升整體產業共同保護全球環境。

高科大副產學長陳琮明表示，政府是金融機構及資本市場的督導單位，專責引導規範金融機構、上市櫃公司積極落實永續發展的目標。其中，綠色金融、永續經濟亦是學校的重要發展項目，除了對內施行，亦輔導企業升級轉型，將ESG與低碳從口號轉化為信念，將ESG的核心架構化繁為簡並扣合政府資源，獎補助企業將ESG調整為公司第一優先項目，降低極端氣候隱含的經營風險值，提升企業及產業永續經營的動力。