第十七、十八屆總會理事長交接典禮

台灣六大工商團體之一的中華民國工商建設研究會於12月7日（三）下午假台北圓山大飯店舉辦「第十八屆第一次會員大會」，進行理監事選舉並改選理事長，推選現任第一副理事長、知名世界台商及慈善家、辰杰投資有限公司江温良董事長為新任理事長，晚間並在國民黨朱立倫主席、吳伯雄榮譽主席、連勝文副主席、黃健庭秘書長、台北市長當選人蔣萬安及桃園市長當選人張善政等重要黨政人士共同見證下，隆重舉辦總會理事長交接典禮，正式接任建研會第十八屆理事長。

新任的江温良理事長致詞時表示，過去的兩年中，林麥升理事長帶領著全體建研會員，以『邁向卓越、向上攀升』為主軸，在疫情下仍然致力於凝聚會員向心力，增進學長產業觀摩合作，以及打造建研會與各級政府的溝通平台，輝煌豐碩的成果，本會會員及社會各界有目共睹，對於林麥升理事長兩年來的卓越領導與貢獻，江温良理事長特別表達推崇與感佩！如今，受全體會員付託，接任建研總會理事長，推動會務，任重道遠，唯有懷抱著薪火相傳、繼往開來的心情，盼望在全體理監事、總會及各工作委員會幹部及全體會員的指教、支持與參與下，秉持智慧心，凝聚共識，攜手並進。

江温良理事長提到，第十八屆服務團隊將以「溫恭善良，快樂建研」為思維主軸，在過去十七屆理事長所建立札實的根基上發展茁壯，持續推動與政府相關部門的溝通，與國內各主要公協會的互動連結，同時善用江温良豐沛的世界台商人脈資源，擴大與國際市場交流，支持總會轄下聯誼會的各項活動，以及敦促各專業委員會發揮實質功能，籌辦與會員產業及生活息息相關的活動。

新一屆服務團隊未來主要推行工作項目，以加強推動兩岸深化交流為首要，江温良指出，建研會長期致力兩岸經貿交流，與大陸中央乃至各省市都保持著緊密聯繫，過去三年以來，新冠疫情暫緩了兩岸交流，在後疫情時代，建研會將努力促進兩岸進行更深更廣的交流。建研會有殷實的政商平台，可協助企業會員更深入的與對岸企業媒合商機，為會員創造更多發展的機會。江温良理事長強調，「兩岸一家親，兩岸一起興」，工商建研會有意願，也有能力作為兩岸民間最寬闊的溝通橋樑！