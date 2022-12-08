2022年度漢字評選投票進入尾聲

兩岸年度漢字票選36個候選漢字 選出你心中的代表字

由《工商時報》、《海西晨報社》共同主辦「2022海峽兩岸年度漢字評選」活動，線上投票系統已於12月2日開始進行網路投票，選出您心中的年度漢字代表，將於12月11日投票截止，預定於12月12日在台北時報大樓舉行揭字儀式。

作為2022海峽兩岸漢字節的重頭戲，2022海峽兩岸年度漢字推薦活動已於11月9日開啟。兩岸社會各界人士積極參與「字述一年」互動交流，通過海西晨報官方微信、ZAKER、新浪微博等平臺的年度漢字推薦通道，推薦自己心目中最能代表2022年的漢字。主辦方也誠邀兩岸經濟、政治、文化等各領域知名人士積極參與推薦候選漢字，最終精選出36個候選年度漢字進行票選。

12月2日至12月11日18時，讀者可通過新浪網（http://fj.sina.cn/zt/2022hzj）、海西晨報官方微博、海西晨報官方微信二級功能表 「 漢字節 」 等管道進行投票互動。動動手指就有驚喜的禮品、紅包可以拿，快來參與投票吧！「今日海滄」微信公眾號票選通道也同步開啟。

同時，為了提升民眾的參與度，主辦方還通過民眾熟悉的社交媒體發動網友投票。值得一提的是，近日由海滄區育才小學台籍學生趙心悅推選的「同」字，經過評議，成為海滄區中小學生心目中的2022年度字，被列入2022海峽兩岸漢字節36個候選漢字，參與此次票選。這是2022海峽兩岸漢字節充分融入海滄元素後，策劃生成的「巧用一個字，講述這一年」海滄區中小學生評選年度漢字活動。該活動發動海滄區10所中小學參與年度漢字評選，讓這些學校的學生通過評選自己心目中的年度漢字，領略漢字文化魅力。