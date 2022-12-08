台灣帝亞吉歐連續7年勇奪「天下永續公民獎」更獲得勞動部「工作生活平衡獎」雙重肯定

隨著國境解封、戶外口罩解禁之際，受疫情大亂的作息看似逐漸回復正常，但這兩年工作模式的改變，卻已深入企業文化之中，更開創了新一代的工作形態。全球性知名威士忌領導品牌帝亞吉歐面對疫情的挑戰，持續以Keep Walking精神勇往直前。對外在企業社會責任的投入備受肯定，挹注資源為受疫情衝擊的產業轉型復甦，實踐各項永續行動注入產業核心；而面對產業衝擊與人才缺乏危機，帝亞吉歐對內更長期重視員工福祉、建立彈性靈活工作模式、多元包容的企業文化，積極朝向產業永續、與社會共好的目標前行。

由內而外實踐多元包容、永續共好，帝亞吉歐七度蟬聯企業社會責任大獎，台灣帝亞吉歐總經理程展鵬期許，打造多元包容企業文化、彈性工作模式並建立全方位人才培育計畫，將能締造更具包容性的工作環境並帶動企業永續發展。業者提供

台灣帝亞吉歐公共事務總監謝翠娟表示，根據中華民國統計資訊網於2021年統計指出，台灣餐飲服務業受僱員工109年大幅下降至39.3萬人，年均成長率為-4.7%，首度出現負成長。因有感於疫情所帶來的產業衝擊，長期與餐飲服務業夥伴合作的帝亞吉歐，傾全力協助餐飲服務業。在疫情初期帝亞吉歐即發起「KEEP WALKING Taiwan」計畫，透過400萬新台幣的資金挹注、打造酒吧經營學系列課程，共幫助全台受疫情影響的634間餐廳及酒吧。此外，自2003年起每年舉辦的「KEEP WALKING夢想資助計畫」於2021年也首度規劃餐飲服務業振興計畫，保留夢想名額給餐飲業並挹注百萬資金與建立免費商業管理課程，鼓勵產業夥伴轉型復甦；帝亞吉歐更自2021下半年起攜手全台百間特色酒吧打造「BARHUNTER GO」創意城市酒吧尋寶活動，透過創意行銷企劃，助餐飲服務業一臂之力。各部門全方位挹注資源予餐飲服務業，讓帝亞吉歐首度報獎即入選第六屆資誠永續影響力－企業永續組的認可。

台灣帝亞吉歐在台深耕超過30年，長期重視員工福祉與關懷社會議題。對內制定多項員工福利政策，舉辦豐富人才培育及教育訓練課程，給予每位同仁最大的支持與照顧，實現多項領先市場的政策和方案，在各領域面項皆具產業代表性。完善的人才培育計畫、員工福利政策與關懷措施，也讓台灣帝亞吉歐相繼獲得《HR Asia》「2021及2022年亞洲最佳企業雇主獎」及勞動部「工作生活平衡獎」的肯定。

台灣帝亞吉歐總經理程展鵬則表示，在建立多元彈性的工作模式同時，我們也積極投入人才培育和提供全方位的福利制度，締造更具包容性與永續發展的工作環境。」除了落實組織內部的人才培力發展，帝亞吉歐對外多年來更持續透過資源挹注、產業人才培育，落實社會共融和永續理念，也備受各方肯定。根據長期觀察大環境中環環相扣的問題所在和轉變，包括醫療照護、環境永續、人才賦能及數位平台化，在Keep Walking夢想資助計畫的資源投入下，盼社會大眾能以實際行動為社會帶來解決辦法。同時，身為酒商的帝亞吉歐，一直以來也為產業共好勇往直前，透過傳遞「理性飲酒」的理念，推動多項觸及各年齡層的專案：「酒駕零容忍 十年教育計畫」、「Wrong Side of the Road 酒後心聲反酒駕宣導平台」、「DRINKiQ酒精知識網」以及「Smashed Online衝撞青春－未成年不得飲酒創新互動式教育課程」等，持續推廣正確酒精知識。今年9月再度以豐富的社會參與專案，於200多家報獎企業中脫穎而出，勇奪「天下永續公民獎」外商組第八名佳績，蟬聯7年獲得該獎項肯定。

而今年已邁向第19屆的「Keep Walking夢想資助計畫」，一路以來透過募集並資助各類夢想計畫的實現廣為人知，不僅每年邀請來自產官學各領域之專業人士組成評審團，給予所有參賽的夢想家寶貴建議和支持鼓勵，也持續以行動注入正面社會影響力，如今在全台已經陪伴了206個夢想實踐。從去年開始，在疫情嚴峻之際，除了資金的挹注外，帝亞吉歐也在評選過程中舉辦多場免費培力課程：從企畫書撰寫教學到全方位商管課程規劃，持續注入賦能巧思，創造永續價值。

邁向第19年的KEEP WALKING夢想資助計畫，帝亞吉歐為餐飲服務業保留3位夢想名額、近3百萬圓夢金；更首創大專院校產學合作計畫，持續以行動挹注資源，攜手產業夥伴永續發展。業者提供

今年Keep Walking夢想資助計畫以「我選我路，無畏前行，夢想Keep Walking」為活動主題，邀請大眾報名至12月28日中午12點止。其中「夢想計畫之永續性」為本屆重要評選主軸，帝亞吉歐期望成為夢想道路上最強大的推手，鼓勵來自全台灣不同角落的夢想家們，讓永續發展理念得以傳承；此外，今年更特別加碼餐飲服務業至3個夢想保留名額，帝亞吉歐期待攜手產業夥伴在後疫情轉型復甦。在長期資源挹注的同時，今年更向下紮根首度與Skills for U和新北市教育局合作，成立「KEEP WALKING夢想資助學院」，透過與大學餐飲相關科系展開產學合作計畫，以實務經驗傳承，搶先一步培育產業人才與其就業競爭力。

程展鵬強調，展望將告尾聲的2022年，全球在嚴峻的大環境挑戰下，企業對社會、環境、人才永續發展的責任，已成不容忽視的一環。帝亞吉歐長期關注企業社會責任與人才永續培育，持續發揮正面影響力，關心台灣不同角落的社會議題，積極落實「理性飲酒」、「社會共融」，以及「環境永續」三大ESG策略，在展望2030社會願景上不遺餘力，同時也持續保有KEEP WALKING的精神及初衷，為實踐永續共好的道路上，無畏前行。