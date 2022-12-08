尋找感動地圖計畫 台南應用科大榮獲「銀獎」及「最佳影片獎」

文/葉圳轍

台南應用科大研究生莊央姍，帶領該校學生組成「刺繡故事屋」團隊，參加青年發展署舉辦的111年尋找感動地圖實踐計畫成果徵選暨分享，以「知福、惜福、再造福」繡出心意計畫，在172組參與學生中，獲選進入決選，最後取得「銀獎」及「最佳影片獎」殊榮，表現亮眼。

「刺繡故事屋」是由一群熱愛刺繡的熱血青年組成的，台南應用科大全球刺繡研究發展中心開設各國刺繡課程，學生將課程所學與刺繡工藝(公益)結合，進行10天的壯遊體驗，藉由拜訪廟宇及白沙屯媽祖徒步進香這項「無形文化資產」深入認識「台灣傳統刺繡技藝與感動故事」。

獲獎的研究生莊央姍表示，10年前父親癌症過世，透過自己的生命故事感動更多人，而發想「知福、惜福、再造福」繡出心意的計畫，「知福」希望讓大家知道自己在台灣有多幸福；「惜福」珍惜身邊的家人、朋友及最愛的人，或許能回家跟珍惜的人說聲我愛你；「再造福」透過所學的刺繡專長，一針一線再造福給更多人。

台南應用科大莊央姍同學與青年發展署署長陳雪玉合照。圖/台南應用科大提供

該團隊以媽祖意象設計在地文創產品，結合雲林縣新生國小、社區大學、在地民眾、志工與南應大學生一同響應刺繡工藝(公益)體驗活動，將一針一線繡的結緣品贈予中國醫藥大學北港附設媽祖醫院，感謝疫情以來，辛勞的醫護人員，期盼善的循環讓台灣這片土地充滿愛與關懷。

台南應用科大師生善盡大學社會責任。。圖/台南應用科大提供

台南應用科大校長楊正宏表示，該校以「文化創意」為核心，「文創教學型」科技大學為定位，營造特有之辦學特色，現有藝術、設計、生活科技、管理、旅遊等5個學院，包含24個系及2個學位學程，透過多元課程，培養應用務實之優秀人才，並持續以社會關懷、在地實踐的具體行動，善盡大學社會責任。