用群眾力量創造影響力 支持台灣國際人道參與

在疫情，區域衝突與全球通膨的時局下，敘利亞內戰迄今已超過11年，造成超過百萬家庭流離失所淪為難民，聯合國在內的各大國際組織，無不投入資源，希望能夠幫助難民度過難關。來自台灣的裘振宇教授，義無反顧集結各界力量，與群眾集資顧問公司貝殼放大合作，於2021年發起《敘土衝突下的希望之地》土耳其臺灣中心維運集資計畫，首次集資便成功募集超過1600萬元，用於建置「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」(台灣中心)第二期工程。隨著主體工程的完備，台灣中心更重要的使命，是要肩負傳承兩國文化，透過社會與科技創新，促進交流與共榮的目標。在這無國界的地村，每個人無論捐錢還是出力，都能透過台灣中心建立的平台，讓一點一滴的善意，澆灌戰火之下希望的種子。

截至2022年，台灣中心已完成52個單元，除用於難民的緊急安置，更是提供婦女就業，兒童教育，以及規劃更多永續發展的影響力專案，讓來自台灣的援助，照亮敘土邊境的不毛之地。

台灣中心6日舉辦一場記者會，與會貴賓包括文化部政務次長李靜慧、雕塑家康木祥、建築師黃聲遠、導演林正盛、TEDxTaipei Dio（邱孟漢）和Prem（楊于葶）夫婦等將蒞臨參與，土耳其雷伊漢勒市（Reyhanli）市長哈吉歐魯（Mehmet Hacıoğlu），以預錄影片與台灣致上攜手為土耳其雷伊漢勒市創建的一個屬於世界公民的公共空間發聲，促進土耳其與敘利亞之間的族群共榮，提升不同文化間的包容性，增進人類社會的福祉與平等。

土耳其雷伊漢勒市長哈吉歐魯（Mehmet Hacıoğlu）以預錄影為土耳其雷伊漢勒市創建的一個屬於世界公民的公共空間發聲。圖／台灣中心提供

文化部政務次長李靜慧表示：「讓我們用文化藝術築起壕溝、打造庇護所，讓所有受難的心靈得以喘息、得到安慰，讓生命的自由與尊嚴有容身之地。」

文化部政務次長李靜慧指出，用文化藝術築起壕溝、打造庇護所，讓生命的自由與尊嚴有容身之地。圖／台灣中心提供

臺灣雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇表示：「最重要的是，我相信有一天台灣人會受到世界的尊重，而是我們在這世界上用不同的角度點燃一盞希望的燭光，讓這盞燭光照在現在的路上。」

臺灣雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇指出，台灣中心將持續為土耳其、敘利亞推動基礎建設、工作機會、永續教育三大主題。圖／台灣中心提供

土耳其雷伊漢勒（Reyhanli）市位於土耳其、敘利亞邊界。這座僅10萬人的小鎮居民，收容逾25萬敘利亞難民，其中多數是婦女及兒童。然而在執行長裘振宇的努力下，台灣政府與雷伊漢勒市政府合作，台灣外交部出資1200萬，雷伊漢勒市則提供1800坪土地建置，2020年4月動土後完成基礎建置和設施。今在全球疫情逐漸開放之際，12月6日，執行長裘振宇邀請土耳其雷伊漢勒市（Reyhanli）市長哈吉歐魯（Mehmet Hacıoğlu）來台為此項計畫進行第二次的集資計畫，市長哈吉歐魯也表示：「在台灣中心，我們看見了雷伊漢勒市的希望」。

記者會現場播放由導演林正盛掌鏡的《衝突下的希望之地｜土耳其台灣中心集資計畫》短片，導演吳念在片中表示：「有人在土耳其、敘利亞邊界建造一個人道建築，讓這些難民在裡面安居，這群人是台灣過去的天使」，同時現場會展出土耳其婦女手工製作的圍巾和工藝品，讓大家看見台灣中心的成果。

臺灣雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇指出，台灣中心將持續為土敘(土耳其、敘利亞)推動三大主題，包括基礎建設、工作機會、永續教育。裘振宇強調，台灣擁抱世界，放送大愛無國界，臺灣雷伊漢勒世界公民中心提供敘利亞難民職業訓練資源和教育機會，支持敘利亞婦女就業自食其力，也讓孩子們透過教育改變生命困境，靠著自己的力量重新站起來。

為了穩定的支持與援助婦女、孩童，台灣中心建成後每月課程、師資等計畫營運經費需每個月125 萬，因此預計將在2023年2月發起第二階段集資，在集資啟動前需要大眾聲音：臺灣-雷伊漢勒世界公民中心營運計畫前測問卷連結：https://backme.tw/ref/fKm3c