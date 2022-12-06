臺灣國樂團年末壓軸《山水絮語》以音樂傳遞療癒能量

2020年以來的新冠疫情，帶給人類之衝擊或不便可謂無所不在，然而若試著將對時間的想像以數十年、甚至上千百年計算，疫情似乎也不過是時間洪流中的一小道刺眼光線，真正巍巍不動、屹立於時間洪流、帶給我們安定力量的，是山、是水。國立傳統藝術中心臺灣國樂團12月10日(星期六)下午2點30分，在臺灣戲曲中心大表演廳獻上年末壓軸《山水絮語》音樂會，透過音樂傳遞山水帶給人們精神與心靈的力量。

國立傳統藝術中心臺灣國樂團劉麗貞團長表示，本次將由臺灣國樂團副指揮周聖文攜手樂團音樂家吳宜芳、林君庭、張旭協奏演出，以及首演張旭的全新創作，臺灣國樂團從指揮、協奏者、團員全新創作，處處展現樂團新世代源源不絕藝術能量，將帶給大家最閃耀亮眼的表現。

臺灣國樂團劉麗貞團長致詞介紹《山水絮語》年度壓軸演出。圖／國立傳統藝術中心提供

本場演出集結了作曲家對山水的各種詮釋，山可以是高聳雄偉的神祇象徵，也可以是閒暇之餘經常親近的林蔭印象；水可以是滾滾大河的巨大能量，也可以是靜靜流淌的幽微心情寫照，演出作品涵蓋山與水的各種樣貌，包括作曲家盧亮輝取材自臺灣台語老歌音調，描寫淡水宜人風景的《淡水流韻》、張旭與林明琦著力於雙人合作協力的雙打擊協奏曲《山水話》等2首首演作品。另有彭修文改編自古琴曲，以《流水操》描述水的各種樣貌、關迺忠借景抒情的大作《第六二胡協奏曲－山河頌》、臺灣青年作曲家徐瑋廷融入童謠《火車快飛》，動感描寫白沙屯過港隧道海岸風光的《海岸邊的舊軌道》，最後以劉文金呈現傳統音樂民歌風的《太行印象》畫下溫馨句點。

主辦單位邀請國人與臺灣國樂團一同共譜山環繞水、水滋養山的美麗風景，並勾勒出最樸實無華的自然情話，且讓作品說說話，一同來領受音樂裡的山水，山水間的音樂絮語。《山水絮語》音樂會購票請上OPENTIX售票系統，或洽詢臺灣國樂團02-88669791。更多演出資訊歡迎加入「臺灣國樂團」Facebook、LINE@、Instagram。