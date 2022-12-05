台積電基金會點亮偏鄉 崑山科大「節能守衛隊」助攻

文/葉圳轍

台積電慈善基金會與臺南市政府推動「公益綠能計畫」，110年起協助偏鄉學校汰換老舊耗電燈具，由崑山科大「節能守衛隊」負責執行，至今共有幫助臺南14個偏鄉行政區、計32校安裝節能LED燈具超過3,000套，為孩子建構節能的學習閱讀好環境。

台積電慈善基金會長期深入與關懷社會，與南市府共創合作模式，成功媒合教育或社福機構，同時引介台積公司廠務組織及協力廠商評估其用電需求及環境優化可行性，並結合國立成功大學電資學院開發的公益綠能管理平台，針對所有節能的作為持續監測發電或節電效益，並進行維護管理，跨界攜手志同道合的機構打造環境友善的共好循環。崑山科大志工隊作為協力夥伴，協助安裝LED燈具，其專案成果同時獲110年教育部青年志工團隊競賽青年組績優服務獎、團隊網路人氣獎。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，不論是硬體或是軟體，台積電一直專注努力在偏遠學子的培力上，111年更遍及11縣市鄉鎮，為各地偏鄉學校及課輔班更換LED燈管，持續改善環境亮度，達到節能效果。今年截至11月15日，已於233所偏遠校園及9間課輔班，更換超過8萬支LED燈管，一年總計可減少超過260萬度電，相當於18.5座大安森林公園一年的吸碳量，除提升空氣品質，也真正達到節能省電的效果，為全球淨零排的目標盡一份心力，更呼籲志同道合的企業一起加入。

張淑芬董事長(中)試裝燈管，崑大電機系學生在旁協助。。圖/崑山科大提供

此外，張淑芬亦責成該基金會執行長彭冠宇至崑山科技大學，舉辦回顧111年度「LED 點亮台灣」成果發表，活動現場除了將偏鄉學校致贈的感謝狀排列成愛心牆外，也透過影像將每一次的換燈過程及受惠對象的感動瞬間記錄下來，並剪輯成短影片於成果發表會上播放，讓成果永留存。

崑山科大校長李天祥表示，感謝台積電慈善基金會選擇攜手崑大一起點亮台灣，期望未來繼續合作，讓好事持續發生，形成善的循環。

崑山科大副校長鐘俊顏指出，該校及教育部青年發展署臺南青年志工中心共同發起招募志工並組成「愛築積節能守衛隊」，已於南部偏鄉地區65所校園更換LED燈，一同點亮偏遠角落，志工及偏鄉學子皆受益良多。