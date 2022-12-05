專業經理人化身歌手 「流金歲月」公益演唱會

新冠疫情在歷經3年後逐漸趨緩，台灣國境也已解封，然而對於需要仰賴各界愛心捐助的弱勢族群更是辛苦支撐，為協助行善付出的公益團體能持續捐獻，幾位來自不同領域的音樂追夢人攜手發起了「流金歲月」公益演唱會，於2日在金色三麥大直美麗華店溫暖演出。他們雖非專業歌手，但卻都有一副好歌喉，餘音繞樑，不僅引來滿場掌聲，並且順利募得了可觀善款。

「流金歲月」公益演唱會的歌手雖非專業，實力卻令人驚艷，不僅引來滿場掌聲，並順利募得可觀善款。圖/主辦單位提供

此場演唱會最大的亮點，就是上台演唱的歌手都是在職場上專業經理人，包含投信公司董事長張錫、國際事務所律師余明賢、上市公司財務長李宜平、投資經理人賴冠州等，而他們共同的特點，就是在成就了事業、圓滿了家庭之後，仍保有對歌唱的熱情及對弱勢的關懷，因此在品客幫樂團主唱張亞媞老師的指導帶領下，勇敢踏上圓夢舞台，發揮個人影響力，期待能帶給社會正面溫暖的能量。

「我相信有愛的歌聲還是可以感動人心。」活動發起人之一的張錫表示，儘管年紀越大，肩頭上的擔子會變得越來越重，但如果內心還有夢想，還是應該要堅持到底，積極邁出逐夢的步伐。

睿安公司前總經理賴冠州演唱。圖/主辦單位提供

對於演唱者們的熱血之舉，張亞媞老師感觸良深，尤其是將個人熱愛化為公益大愛的構想，更是值得鼓勵與支持，從現場踴躍的參與人潮及自由樂捐的款項來看，不僅是圓了自己的夢，而且還締造了豐碩成果。所募得的所有款項，在律師的見證下全數捐給了公益團體，包含為重症病童圓夢的「中華民國喜願協會」；專注照顧身障者的「香園社會福利基金會」；陪伴視障者家長一起度過難關的「台北市視障者家長協會」以及關懷偏鄉學童的「美力台灣」等，為這場意義非凡的圓夢公益演唱會畫下了完美句點。