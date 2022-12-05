EYE的玻璃屋 吳鳳擔任客座店長 邀民眾同理視障日常

12/3國際身心障礙者日，由愛盲基金會與momo購物網、唯樂台灣等企業聯手打造、全台首創的EYE的玻璃屋，透過十項寓教於樂的沈浸式生活場景體驗活動，在松山文創園區受到大人小孩們熱烈歡迎，從矇眼體驗感受中途失明、進而同理視障日常。

愛盲基金會董事長黃克綸表示：「去年愛盲三十周年特展，讓我們得到許多寶貴意見，很多朋友表示沒有真正矇起雙眼過生活、很難完全理解視障者的難處，因此今年愛盲推出EYE的玻璃屋，讓視障體驗更接地氣、更靠近人群，歡迎大家一起練習換位思考，促進明盲共融。」

EYE的玻璃屋開幕記者會特別邀請關懷弱勢的台灣女婿吳鳳擔任客座店長，親自體驗『暗中撈球』遊戲直呼不容易。

EYE的玻璃屋開幕特別邀請關懷弱勢的台灣女婿吳鳳擔任客座店長，由愛盲董事組成白隊、及愛心企業唯樂台灣組成紅隊進行紅白闖關大賽，吳鳳矇著雙眼穿越一段模擬各種路況的走廊，不但地上有障礙物，連頭上也有，舉步維艱，「沒想到閉上眼睛才發現，原本簡單的走廊看不見後完全不敢踏出去！」這才終於體會視障者平時在馬路上行走的未知恐懼。

EYE的玻璃屋開幕記者會特別邀請關懷弱勢的台灣女婿吳鳳擔任客座店長，體驗後留言『你們好棒』呼籲大家支持愛盲。

想支持視障朋友們嗎？即日起，透過momo購物網支持愛盲視障生活重建服務計劃，將有超值回饋禮相贈。歲末年終之際，讓善良成為最好的禮物！活動詳情請搜尋愛盲基金會臉書粉絲專頁。

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