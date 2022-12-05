EYE的玻璃屋 吳鳳擔任客座店長 邀民眾同理視障日常
12/3國際身心障礙者日，由愛盲基金會與momo購物網、唯樂台灣等企業聯手打造、全台首創的EYE的玻璃屋，透過十項寓教於樂的沈浸式生活場景體驗活動，在松山文創園區受到大人小孩們熱烈歡迎，從矇眼體驗感受中途失明、進而同理視障日常。
愛盲基金會董事長黃克綸表示：「去年愛盲三十周年特展，讓我們得到許多寶貴意見，很多朋友表示沒有真正矇起雙眼過生活、很難完全理解視障者的難處，因此今年愛盲推出EYE的玻璃屋，讓視障體驗更接地氣、更靠近人群，歡迎大家一起練習換位思考，促進明盲共融。」
EYE的玻璃屋開幕特別邀請關懷弱勢的台灣女婿吳鳳擔任客座店長，由愛盲董事組成白隊、及愛心企業唯樂台灣組成紅隊進行紅白闖關大賽，吳鳳矇著雙眼穿越一段模擬各種路況的走廊，不但地上有障礙物，連頭上也有，舉步維艱，「沒想到閉上眼睛才發現，原本簡單的走廊看不見後完全不敢踏出去！」這才終於體會視障者平時在馬路上行走的未知恐懼。
想支持視障朋友們嗎？即日起，透過momo購物網支持愛盲視障生活重建服務計劃，將有超值回饋禮相贈。歲末年終之際，讓善良成為最好的禮物！活動詳情請搜尋愛盲基金會臉書粉絲專頁。
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