扶輪之子認養有成 舉辦相見歡座談會 一同攜手邁向十周年

太平洋扶輪社響應扶輪之子認養計畫至今近10年，期間贊助博屋瑪國小、東華國中、興大附農、台中家商、育英國中等學校中家境困難的學生，在學習生涯中可以輕鬆無負擔的學習。今（4）日特別邀請已結案的扶輪之子與新認養的扶輪之子、承辦師長，以及扶輪社友、寶眷等，在國立自然科學博物館及紙箱王博館店，舉辦「太平洋扶輪社2022-23年度扶輪之子相見歡暨座談會」，透過小組討論、贈書、觀賞太空劇場、參觀科博館等活動，拉近扶輪社友與扶輪之子間的距離。

此次活動除了使扶輪社及扶輪之子兩方間得以雙向針對認養計畫進行調整與對談，更加強兩方間的人文關懷及深度認識，並針對該計畫討論過往及未來須改善的面向，藉由三方交流持續調整計畫方向及作法，為往後十年繼續鋪路。

今日活動出席貴賓包含扶輪社2014-15年度地區總監賴光雄JIM、3462地區助理總監袁丁民Aladdin、扶輪之子主委劉明周V.G.、計畫開始人黃騰頤Computer，及東華國中校長林錦霞、育英國中輔導室組長李宗諺、興大附農社團活動組長陳映儒。賴總監致詞時表示，太平洋扶輪社在扶輪之子計畫中擁有非常高的參與程度，且持續不斷的用心執行，是一份永續的事業，社友可以透過該計畫陪伴許多孩童成長，並受到諸多感動。該計畫執行以來，有超過1億5000萬的贊助支持，儘管每位社友認養人數不同，但那份愛是相同的！也希望大家能夠持續將這份愛不斷的經營下去，成為一個善的循環。

2014-15年度地區總監賴光雄JIM（圖中）致詞期盼扶輪之子計畫邁向十周年，能夠更完善、更有溫暖。圖／扶輪社提供

東華國中校長林錦霞表示，非常感謝扶輪社社友長期以來的出錢出力，讓孩子們能夠無憂無慮的學習，也感動於每一場相見歡的活動，讓社會與學生間有正向的交流，期盼學生未來若有能力，也能透過小小的力量回饋社會，集結起來讓社會有大大的進步。

扶輪之子認養計畫自2014-15年度開始推動，由時任扶輪社地區總監賴光雄積極推廣至各分區扶輪社，透過地區扶輪之子主委奔走於各社例會，以促使此計畫深入各校，使資源有限的弱時學童得以獲得扶輪社的資助及關懷。

在遴選學校、學生的條件上，扶輪之子計畫更是著重於偏鄉學校、學生家境較為困難的學童，進行長期性的資助，而太平洋扶輪社至今累計認養人數已達73位，金額超過270萬元。太平洋扶輪社社長林堯宇表示，扶輪之子認養計畫的執行，從拜訪學校、簽約、遴選學生，都在計畫規章內審慎執行，期望能建立一個完備的扶輪之子認養計畫架構，並透過逐步的修正延續這份善緣。

扶輪之子相見歡暨座談會分四小組，扶輪社友與扶輪之子面對面一同聊天、活動。圖／扶輪社提供

在繼2014年推動該計畫以來，各扶輪社各自發展出相異的認養方式，太平洋扶輪社為了與扶輪之子維持緊密的聯繫，每年皆會前往各校辦理扶輪之子見面會，亦透過扶輪之子撰寫的生活心得了解其近況。在長達10年的日子裡，許多最初的扶輪之子已由孩子長成大人，扶輪社友也擺脫職場上剛硬的面孔，漸由一顆柔軟的內心取而代之，執行前曾茫然於實踐後的成效，如今而言，已結案的扶輪之子及新生齊聚，正透過溝通與交流，為描繪扶輪之子認養計畫往後的新藍圖共同努力。