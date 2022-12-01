中廣頻道攜手常景響應公益幫助失家兒找回希望

2022擁抱希望傳出愛 常景響應公益捐款幫助失家兒找回希望

創辦人林心笛博士走過死亡幽谷後成立已20年餘-常景有機，如今常景有機穩健經營，林心笛除了積極推廣健康概念及提供安全、優良保健食品給愛用者外，她多年來也善盡社會責任，積極參與社會各項公益活動，如參與中國廣播公司發起的「擁抱希望傳出愛」愛心空中義賣活動，今年再捐出50組日本養生蔬菜湯與發芽玄米湯組合供活動義賣，主辦單位也將於12月2日在中廣頻道開賣。今年中廣義賣活動共有16家企業共襄盛舉，從12月2日起至23日在中廣頻道義賣商品，義賣所得將全數捐助「CCSA中華育幼機構兒童關懷協會」，為失家兒穩定生活計畫籌募基金。協會主要業務將成為失家兒的支持，引導失家兒少重新回到成長的正軌。

MELODY捐包擔任愛心大使伸出溫暖雙手，一起幫助失家兒找回希望

第14屆「擁抱希望傳出愛」慈善活動，今年與關懷失家兒的「CCSA中華育幼機構兒童關懷協會」合作，邀請到知名藝人Melody殷悅擔任愛心大使，一起伸出援手。自己當了媽媽之後，更能深切感受「幼吾幼以及人之幼」，希望任何的小朋友，都能得到妥善與及時的照顧：「如果可以透過我們小小的力量，把這個愛傳出去，我覺得這意義相當重大。」。「CCSA中華育幼機構兒童關懷協會」創辦人洪錦芳表示，非常感謝中廣對於協會工作的肯定。協會成立20年來默默耕耘，扶助全國北、中、南、東部、偏鄉兒少超過9萬人次，已培育400位多位就讀大學、研究所、超過30位進修社工、心理、長照系所，讓受助者轉化為助人者，為社會帶來正面的影響力。

第14屆「擁抱希望傳出愛」慈善活動，今年與關懷失家兒的「CCSA中華育幼機構兒童關懷協會」合作，邀請到知名藝人Melody殷悅擔任愛心大使，一起伸出援手。圖／業者提供

失家兒是原生家庭失能，必須進行家外安置的兒童們。

「CCSA中華育幼機構兒童關懷協會」主要就是為失家兒們，提供安穩的環境，讓他們療傷止痛，大膽追夢。主辦「擁抱希望傳出愛」活動的中廣公司董事長趙少康表示，中廣願意開這個頭，為失家兒提供一個穩定的生活環境，與大家一起努力，成就未來的國家棟樑：「很多少年，如果你扶他一把，他就起來了；你沒有扶他一把，他可能就倒下去了。每一個小孩、每一個少年，其實都非常重要。」

常景有機董事長林心笛表示，常景多年來陪伴病友與其家人，也聽過相當多罹患疾病者的生命故事，尤其失智者家庭更是辛苦，她希望把常景有機多年來堅持在無污染的環境生產出來的產品來支持這項有意義活動，在歲末之際給予溫暖。適逢常景有機26週年慶，即日起只要來電0800-801-999說出[常景生日快樂]，可獲得暖心福袋一份，她希望把愛傳出去，用愛溫暖社會。