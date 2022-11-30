「仁濟院第六屆青銀嘻哈街舞大賽」搭短影音Reels齊嗨

台北仁濟院和仁濟安老所為達跨世代融合與互動交流為目標，共同舉辦的「第六屆青銀嘻哈街舞大賽」於11/13結束徵件。今（30）日於仁濟院官網公佈得獎團隊，由「嘻嘻哈哈JJ團」、「Bonjour快樂Dance」以及「弓長張」獲得優選獎。

青銀發揮創意，舞出自信與魅力

青銀嘻哈街舞大賽自2020年起轉型為線上舉辦，獲得良好反應，今年「青銀嘻哈」持續線上競賽，搭上近期爆紅全球的短影音功能Reels。本屆賽事主要規則為每組至少須包含60歲以上長者和16到35歲年輕人各一名，參賽團隊僅需使用活動濾鏡，拍攝20至30秒Reels青銀共舞短片，上傳至臉書或Instagram。活動由31支團隊122位60歲以上的長輩和青年朋友組隊，團隊多數由家庭成員、社區照顧關懷據點、健康促進團體及舞蹈教室組成，其中有15隻參賽團隊更是有著多位75歲以上的長輩參與其中。

在Tiktok有著超過百萬流量，平均年齡80歲的阿公阿嬤共同組成的八辣舞團。圖／仁濟院提供

30秒共舞讓心更貼心，打開跨世代交流想像

青銀嘻哈街舞大賽有別於一般的跳舞比賽。比起高超的舞技，它更看重隊伍之間包容的精神和整體的感覺。擔任本賽評審的舞蹈老師黑嘉麗表示，雖然今年比賽作品只有短短的30秒，但不影響參賽團隊在創意、編舞及互動上的用心、即便隔著屏幕也能感受大家共舞的這份快樂。今年優選得獎隊伍「嘻嘻哈哈JJ團」、「Bonjour快樂Dance」以及「弓長張」在這部分表現得尤為出色。

因為線上沒有距離的限制，本屆有來自全台各地的多元團隊參賽。像是來自跑步班認識的青銀組合「大強特訓班」；讓舞者可以用身體展現多元的風貌的「新北市輪椅體育運動舞蹈協會」；以及台灣啦啦隊青銀家庭「高家五小福」等許多有熱忱的青銀夥伴一起響應。

透過此次賽事不少青年邀請家中長輩一起入鏡共舞，簡單的互動牽起了彼此的情感。獲得優選獎的弓長張Sean表示：「透過本次活動圓了媽媽的跳舞夢，今年看到比賽資訊後，毫不猶豫邀請媽媽一起比賽，沒想到媽媽得知後每天都很迫不及待一起練習。」；80的舞魂表示：「隨著阿嬤年紀漸長，想為彼此留下更多回憶。姐妹倆決定邀請阿嬤參加此活動，沒想到阿嬤舞魂爆發，跳得比我們更投入！」。

仁濟院指出， 疫情不知不覺將跨世代家人間心理的距離愈拉愈遠，辦理比賽目的即是鼓勵長輩試著嘗試新事物外，更為重要的是不同世代的人在跳舞的過程看見彼此的不同，創造出愛與包容的精神。看到青銀參賽者一同釋放肢體、露出真誠笑容，才是最令人最感動的！同時也期

待線上賽事在社群媒體擴散跨世代的熱情與感動，進一步吸引社會大眾對青銀交流的關注。「第六屆青銀嘻哈街舞大賽」得獎名單已於仁濟院官網（https://reurl.cc/ROqx3x）公佈；本屆賽事精華影片於仁濟院官方Youtube頻道（https://reurl.cc/X5GOlj）發布，歡迎民眾前往觀看。