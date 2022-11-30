「跟著建蓁Hi臺灣—山海嬉遊紀」十年成果展12/9松菸登場

2012年成立的建蓁環境教育基金會秉持著「從環境、人文、教育著手，以永續發展與公益回饋為兩大主軸。」策畫許多好行、好玩、好看、好吃的大小活動，核心則是從環境、人文、教育著手，藉以喚起社會大眾重新認識、願意重視、保護環境與資源，創造人與環境和諧關係，與國際合作，讓臺灣的永續發展成為一件美麗的事。

堅持「從搖籃到搖籃」的永續創造精神，建蓁環境教育基金會執行長陳建蓁表示：「基金會成立後，不斷以吸引非同溫層的人參加該會所舉辦的環境教育活動為主要目標。」絞盡腦汁，更結識許多充滿創意想法的風型人、很有行動力的土型人 ，設計了「跟著節氣過生活」、「我愛寶島」、「愛山愛海公益小旅行」、「動保教育資源盤點」、「童步探險趣－文化生態體驗營」、「園藝治療師的青草生活360度」、海洋教育、動物教育、食農教育、食魚教育、畜產講座等系列活動與計畫，並贊助《上下游新聞市集》製作深度農林漁牧新聞專題，以及《上下游副刊》文學性內容。

建蓁環境教育基金會舉辦兒童讀書活動。圖/主辦單位提供

這次「跟著建蓁Hi臺灣—山海嬉遊紀」10年有成成果展內容相當豐富，足以讓來賓消磨一整天，包括：1.建蓁人物走廊：跟著充滿創意的風型人，服行動力的土型人，進入山海溪流與田園間，發現地方生機，認識有趣的人。2.建蓁花園：建蓁基金會今年出版四本書《我的東引 你的小島》《食在四方—建蓁華文飲食文選》《山海嬉遊紀》《青草生活360度》等四本書新書發表會，同時邀請蕨類教父郭城孟、職系作家胖胖樹王瑞閔、畜產專家廖震元等人，三天多達50場的充滿智性與感性的知識講座等。3.建蓁工作坊：動動手動動腦，好Fun好手作，玩一次意猶未盡的DIY。4.建蓁圖書館：賞讀當代環境文學、聆聽Podcast、建蓁文學獎作品與科學繪圖。5.建蓁廚房：邀請當場廚藝絕佳的飲食團隊現場供應好食，讓大家體會兼顧營養與美味聰明挑選的好食材滋味，也歡迎帶著走。6.七大主題市集：承載好理念的產品與活動，品味美味與好質感之餘，透過各攤小活動，互動學習。展內還提供三款遊戲換好禮，加碼再抽好書！

十年前，由逾八十年歷史的建成機械股份有限公司支持下，創立建蓁環境教育基金會。建成機械股份有限公司是一家在設計、製造各類鍋爐、化工設備、環保設備、風機等機械設備方面名列前茅，產品品質量控製流程甚為嚴謹，銷遍世界各地，且迭獲眾多國內外客戶認可與好評，對環境的重視也是建成一貫的宗旨。

這十年來，財團法人建蓁環境教育基金會心心念念發掘臺灣的無限生機，設計各種活動，透由觀察、聆聽、嗅聞、品嘗、觸摸，嬉遊我們生活的大小島嶼山海之間，尊重各種活躍的生命力量，於山海溪流間體驗自然的心跳與脈動。深信「每多認識一個地方，每個地方的生機將被您更加珍惜。」邀請大家跟著建蓁Hi Taiwan發現地方生機，松菸等你來玩！

建蓁環境教育基金會 「跟著建蓁Hi臺灣—山海嬉遊紀」成果展

時間：2022年12月9日～11日，上午9：00～下午17：00

地點：松灣文化創意園區北向工廠