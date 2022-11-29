三河局號召民眾共同守護筏子溪

由經濟部水利署第三河川局辦理「川閱溪流─環境教育暨淨溪活動」，將於12／4(日)在臺中市筏子溪永安一巷與車路巷橋交叉口(下埒圳攔水堰區段)盛大舉行，透過淨溪活動培養民眾愛護河川、保育生態環境的觀念，養成日常不亂丟垃圾的習慣，共同守護城市中的溪流。

筏子溪流經臺中市都會區及交通要道，水域棲地變化多，生態資源多元豐富，筏子溪與台中在地文化、生態環境息息相關，可謂是臺中市的生態之河。下埒圳攔水堰位於筏子溪永安橋上游右岸取水口，為能改善筏子溪生態環境，保留生態棲地，透過前瞻基礎建設計畫補助於原址上游400公尺處設置新攔水堰，改善筏子溪水域環境與水質，並運用環境營造美化周邊景觀風貌。

「河川」是帶動都市文明發展的重要角色，可提供交通運輸、水源供給、農業灌溉等功能，早期河川治理多以防災、減災為優先訴求，隨著環保意識、生態保育觀念的重視提升，親水、生態保育以及環境美化的功能也受到重視，近年來第三河川局辦理河川整治工程時，皆以符合自然、生態保育優先的原則辦理，並運用公私協力、民眾參與等活動辦理，讓民眾了解河川樣貌與生態，提升民眾對於河川保育、生態保育的重視，也呼籲民眾養成日常不亂丟垃圾的習慣，使垃圾不流入河中，破壞河川生態與風貌。

「川閱溪流─環境教育暨淨溪活動」於12月4日上午9點在永安一巷與車路巷橋口報到(活動採事前報名制)，現場提供淨溪用品(包含夾子、垃圾袋、手套等)以及麻布袋，建議穿著長褲、全包覆運動鞋或雨鞋，並自備遮陽帽、水壺、袖套及防蚊物品等。第三河川局誠摯邀請您與親朋好友一起來到筏子溪，以實際行動力淨溪護川，一同來營造優質的水域環境及生態棲地。(活動詳情請關注「好三好水-水利署第三河川局」Facebook粉絲專頁。)