朝陽圓夢樹耶誕點燈 募集300份禮物送愛雲林家扶

4米高的耶誕樹上，掛著滿滿的心願卡，這些都是雲林家扶中心孩子們的耶誕願望。為了讓偏鄉弱勢家庭的孩子，也能感受耶誕的溫馨，朝陽科技大學與財團法人台灣省波錠社會福利公益慈善事業基金會合辦第2屆「朝陽圓夢樹」活動，今(29日)於校內波錠紀念圖書館舉行點燈儀式，讓雲林家扶中心的孩子們，許下禮物心願，並廣邀全校師生及社區民眾一起來響應認購，希望募集300份聖誕禮物，透過雲林家扶中心送到每一個孩子家中，用愛點亮孩子的世界。

雲林家扶中心主委陳燦勳(左)特別致贈感謝狀予朝陽科大，由校長鄭道明(右)代表接受。圖/朝陽科大提供

患有重度遲緩及遺傳性癲癇的6歲謝小弟，最近開始練習走路，他今年聖誕節最大的心願，是一雙布鞋，期待能夠靠自己的力量站起來，不再依賴他人。而就讀國中三年級患有肌肉型心室中隔缺損的小志，想要一台電子鍋當耶誕禮物，因為小志的媽媽必須照顧患有先天性心臟病的妹妹，沒有穩定工作，有了電子鍋就可以幫辛苦的母親分攤家務；10歲的賴小弟弟想要一個新躺椅，送給中風癱瘓3年的父親，因為躺椅已破舊不堪，但一家四口僅靠母親打零工維持，不忍心再增加家中經濟負擔。另外，在單親家庭長大的3歲的小涵，耶誕心願是一件柔軟的棉被；9歲的小羽，家中收入微薄，只能穿哥哥留下來的二手衣，今年想要一件女生穿的長袖衣服過聖誕；7歲的小嫤想要一台兒童相機，因為母親遭受家暴，三姊妹接受社會局安置，從來沒有拍過全家福，她希望今年耶誕能完成這個心願。

朝陽科大與波錠基金會發起圓夢樹活動，實現雲林家扶弱勢兒童的耶誕願望。圖/朝陽科大提供

朝陽科大校長鄭道明表示，很榮幸能為朝陽圓夢樹點燈，號召更多師生來擔任募集禮物的愛心天使，幫助家扶兒實現耶誕心願，正是落實大學社會責任的最佳展現。多年來，朝陽科大積極響應公益，鼓勵師生社會參與，用實際行動來關心弱勢族群，希望每一個需要幫助的孩子，都能在愛中成長，翻轉人生。

300張耶誕心願卡，希望找尋更多圓夢天使一起幫助家扶兒童。圖/朝陽科大提供

財團法人台灣省波錠社會福利公益慈善事業基金會董事長楊環如強調，波錠基金會長期關懷弱勢族群，補助中低收入長者醫療用品。並提供偏遠地區弱勢兒童及少年生活扶助金，以維持其經濟及生活基本需求，進而安心求學。這些心願或許一般孩子看來微不足道，但在家扶兒心中卻是難以實現的夢想，因此希望能透過朝陽圓夢樹活動，募集更多的愛心天使為家扶兒圓夢。

朝陽圓夢樹點燈儀式十分溫馨，期盼能用愛點亮家扶兒的世界。圖/朝陽科大提供

雲林家扶中心主委陳燦勲與主任廖志文表示，去年首度辦理圓夢樹活動，受到熱烈迴響，特別代表全體家扶兒感謝朝陽科大及波錠基金會今年再度響應這項圓夢行動，讓300個孩子在聖誕節前夕，得到自己最想要的禮物。未來雲林家扶中心也將持續協助縣內20個鄉鎮經濟貧困的家庭及兒童，提供975戶家庭、1,715位兒童及青少年在各方面所需的協助，期待朝陽圓夢樹活動能讓弱勢家庭重拾溫暖、家扶兒找到幸福。