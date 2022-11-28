嘉磐建築．嘉磐慈善基金會「音樂治療」和藝術療癒病童

「謝謝嘉磐慈善基金會，您們的溫暖與愛，是孩子們病床前最有溫度的生命風景…」嘉磐慈善基金會公益課輔平台，願為最孱弱的孩子伸出援手，用愛點亮兒癌病童求學路！

從世界行善日開跑，不僅邀請曾在金馬、金曲頒獎盛典上，擔綱藝術特技演出的小杰老師親臨床邊教室表演花式轉球、扯鈴…等魔幻雜技，病童們參與體驗轉球與手作造形氣球之外，還邀請【呷甜手作工作室】陳渝閔老師，特地為孩子打造「有家真好：愛．發光」幸福相框彩繪DIY。

嘉磐慈善基金會邀請曾在金馬、金曲頒獎盛典上，擔綱藝術特技演出的小杰老師親臨病房帶給病童們歡樂。圖/業者提供

床邊教室的「音樂治療師」也帶著孩子們粉墨登場，進行一場即興音樂party，展現疫情趨緩的半年來，以「音樂治療」融入孩童療程提升的心靈療癒力！嘉磐於活動中，同時捐贈新台幣5萬元，作為「床邊教室」音樂治療藝術心靈課程之課輔基金，由兒童血液腫瘤科主治醫師巫康熙醫師代表受贈，為治療中的病童帶來療癒的契機。

在嘉磐慈善基金會出現之前，孩子的學習空間，只有一張病床；嘉磐慈善基金會出現後，孩子們擁有一間能夠安心學習的「床邊教室」！十歲的希希，是兒癌病房裡的生命小鬥士，僅管小小年紀就要面對化療的病苦，但體貼樂觀的她，為了不讓媽咪擔心，總是非常乖巧地勇敢配合治療，自從「床邊教室」成立之後，希希自動自發積極學習，表現出非凡的求知慾。

在嘉磐慈善基金會出現之前，孩子的學習空間，只有一張病床；嘉磐慈善基金會出現後，孩子們擁有一間能夠安心學習的「床邊教室」！圖/業者提供

始終致力於弱勢課輔的嘉磐建築團隊嘉磐慈善基金會魏嘉銘董事長認為，每一個孩子都不應該被放棄！聽聞兒癌病房孩子們的努力，讓白手起家的他十分感動，歲末之際，由魏榕廷特助率領基金會同仁志工，親赴兒癌病房「床邊教室」頒贈【勤學卓越獎】，勉勵希希超越病痛勤奮向學的卓越精神。

每個幸福孩子的背後，都有一位堅韌勇敢的母親！嘉磐慈善基金會本年度特別將【優秀教師獎】頒發給醫院裡的兩位母親：呈呈的媽媽，是一位越南籍的新住民，自從呈呈發病後，媽媽為了讓呈呈接受更好的治療，住在埔里深山的他們就此展開了長達十年的萬里長征，有感於母愛的偉大，嘉磐慈善基金會也特地頒發【神力女超人獎】讚賞媽媽的無私奉獻。

而另一位，則是在兒癌病房服務超過20載的吳淑鈞護理長，數十年如一日的服務熱忱，與始終思考如何為孩子付出更多的意念，令人讚嘆，她是兒癌中心串連起所有人的母親，也是病房裡最溫暖的一道光，更是醫護團隊的定心丸，嘉磐為感謝她用生命影響生命的精神，特地頒贈【南丁格爾獎】以資鼓勵。

此外，基金會也捐贈５萬元作為床邊教室的課輔獎學金，幫助所有跟希希一樣的學齡病童，除了為他們量身打造課輔教育學程之外，也顧及病童的心靈層面，為孩子安排藝術、音樂治療課程，舒緩病童治療中的恐懼，守護孩子們的心靈，幫助必需長期住院治療的孩子，在冰冷的病房裡，仍然能擁有受教權，讓病童們學習不間斷。

您聽過「床邊教室」嗎？這是在兒童癌症病房裡，為孩子打造的專屬學習空間，許多抵抗力低落的病童為了配合繁複的化療療程和為了避免受到感染，必需在負壓病房裡隔離保護，幾乎與世隔絕的他們，最期盼的，莫過於能擁有學習的機會！

嘉磐建築團隊．嘉磐慈善基金會特助魏榕廷表示：「生命有無限可能，只要每個人願意多付出一點點，那麼社會上的幸福將能無限擴大！來到兒癌病房，我們在孩子們身上看見了生命的奇蹟！對病房的孩子而言，也許苦痛是上天送給他們的禮物，回眸的那刻，我們也相信痛苦會過去，美會留下來…」期待藉著這次寒冬送暖的傳愛行動，讓更多人看見「床邊教室」的課輔需求，在陽光照不到的地方，有我們化為星星，用愛的光芒為病童的求學路點亮希望。

【嘉磐慈善基金會】魏榕廷特助（中）代表基金會捐贈５萬元作為床邊教室「音樂治療師」。圖/業者提供

您相信嗎？愛與溫暖的正能量是會傳染的！3千多個日子以來，從部落到高山，從漁村到非山非市的偏遠小校，嘉磐慈善基金會公益課輔平台累計資助超過5989名孩童。

他們以「孩子喜歡的事」為出發點，為基金會資助的孩子創造機會，讓他們有更多的學習和看見。多年前，魏嘉銘董事長深受「一切福田，不離方寸；從心而覓，感無不通。」所悟，將「種福田」這般淨化心田（靈）的信念移植到建築領域，延續積善之家必有餘慶的信念，2009年「心靈建築」秉持以心為主，以人為本，亦步亦趨，精雕細琢，打造登峰造極的傳家名宅，嘉磐的建案作品講究「家」的精神，每一棟建築都是原創而不是複製！

旗下建案連續七年蟬聯國家卓越建設獎至高榮耀，再者，以東方禪風思維設計的【東方嘉磐】，更勇奪素有「不動產界奧斯卡」美譽的全球卓越建設獎（FIABCI World Prix d’Excellence Awards）。

目前以臺北、臺中雙城聯手推案，無論是位於台北北投捷運站前，以「茶．禪．湯建築」定義的北投新案、座落於松山信義特區即將落成的科技智能輕豪宅，亦或傳承嘉磐品牌DNA，以「與森態共美，與城市共好」精神規劃的台中七期南側新案，高規格晉升七期豪宅等級建材的質感鉅獻，將是令人拭目以待的上上之選。