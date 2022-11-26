《創天使新創直擊》1%成功率的奮戰姿態―專訪激勵達人鄭匡宇

日前創天使團隊與創咖啡新創社群聯手推出《創天使新創直擊》，邀請亞洲激勵達人―臺北市長候選人鄭匡宇，以｢1%成功率的奮戰姿態：From Loser to Winner脫魯入溫的新創激勵｣為主題，進行了一場新創社群與創生社群的雙軌直播。

本次直播由創天使環島鐵人―生生品創王仁宏執行長與創咖啡創辦人―滿拓科技楊育明行銷長所發起主持，直播專訪中，鄭匡宇以自己參選為例，在三大主要政黨的夾殺下，想要贏得市長寶座看似是不可能的任務，但他認為，這也就好像所有的創業者一樣，想要投入創業的產業，必定已經有強大的競爭者各立山頭，想一進入市場便取得勝利雖然看似天方夜譚，但總得奮力一搏，「頭洗下去」，才可見分曉。而且，只要夠努力，並且能運用策略，即便短時間內不一定能獲得原本預期的大成功，但一定能開創出原本想像不到的新機會、取得某種程度的成績，這與完全不採取行動，有著巨大的差別。

亞洲激勵達人―臺北市長候選人鄭匡宇於直播中暢談｢未來台北新創激勵｣與｢1%成功率的奮戰姿態｣。圖／創天使團隊提供

鄭匡宇還提到，很多人都害怕失敗，不想成為他人眼中的Loser、失敗者。但說到失敗者，當年的孔子，在那個年代人的眼中，與那個年代的君王和將相諸侯相比，難道不是政治上的Loser、失敗者嗎？可是，幾百幾千年後，那時的君王將相，大家記得幾個？基本上，千百年後，根本沒有人能與孔子對於後世的影響相比。因此，選舉是一時的，我們能夠留下什麼樣的價值和影響，才是真的。他想留給臺北、臺灣乃至於全世界的，就是這種「素人參政」、「將相本無種男兒當自強」的精神。即使最後選舉的結果沒能贏，也希望千千萬萬的朋友們，對於自己能夠參政、能夠改變社會的熱情，能夠堅持下去！

而這也就像每一個心中燃燒著創業之火的朋友，不應該被「害怕失敗」的枷鎖給困住，只要是自己想實現的創新、想為產業做出的改變，就應坐而言、起而行，用自己的方式來實現心中的那個藍圖。

鄭匡宇還提到，若是他有幸當選，在扶植新創企業的部分，一定會增加補助的金額與名額，並且提供完善的課程，讓新創團隊在簡報技巧、外語能力上，都能在市府的協助下，海外爭光，並且透過完善的教育訓練，讓新創能在最短時間內真正賺到錢，並且一開始就不只以臺灣為市場，而是以世界為舞台，這才是企業經營得以可長可久之道。

(左起) 創天使環島鐵人―生生品創王仁宏執行長、亞洲激勵達人―臺北市長候選人鄭匡宇、創咖啡創辦人―滿拓科技楊育明行銷長，攜手為都會新創與小鎮創生的青年激勵加油。圖／創天使團隊提供

創天使團隊主張無論那一位候選人當選市長，建議將各方良善建言匯流整合，匯集眾人之力，公私協力，攜手為民服務，持續創造價值與解決問題；藉由本次社群直播專訪，重新點燃創咖啡FB社群的內容動能，未來持續主動出擊，專訪都會新創、地方創生、大學USR服務、ESG永續發展等相關議題，更多最新動態，請關注創咖啡FB粉專 https://www.facebook.com/trustcafe與創天使FB 粉專https://www.facebook.com/UniAngels.Asia